新埔水梨節登場 梨王1斤破百元還沒公開賣就已售罄

本月25日起連續2個周末，新埔鎮農會將在新埔農業推廣教育中心舉辦「2020新埔水梨節暨農村產業行銷活動」，農會表示今年水梨價格上漲仍供不應求，水梨冠軍種出的水梨更是還沒開賣就被內行客搶訂一空，農會歡迎民眾到新埔嘗鮮梨、體驗客家風情。

新埔鎮農會今天選出今年新埔水梨冠軍，由69歲果農彭文華奪下今年梨王封號；彭文華表示，他種出豐水梨品質優良，1斤即便要120元以上，但光一顆就足重1斤，個頭大又甜，7分地面積的果園還沒採收販售就被熟客訂光。

彭文華透露，種出第一名水梨的秘訣是「細心」，他表示自己種了20幾年，每到12月底就要施肥、高接，在1月的水梨開花期更要細心照顧，尤其豐水梨無法自花授粉，都必須靠人工一朵朵花人工授粉。

農會總幹事曾庭熙則說，今年新埔梨產量少，但地方農民堅持不用生長激素，成長天數足夠才採收的原則，因此新埔梨品質一直獲消費者肯定，今年平均每斤價格比去年高1、20元，還是供不應求。