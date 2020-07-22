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桃園蓮花季蓮花景點吸晴 6農場美食特產農遊券好用

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園蓮花季吸引許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐美食及乘坐大王蓮，蓮荷園休閒農場王昱翔推出蓮子剉冰（見圖）及蓮餐等美食吸客。記者曾增勳／攝影
桃園蓮花季吸引許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐美食及乘坐大王蓮，蓮荷園休閒農場王昱翔推出蓮子剉冰（見圖）及蓮餐等美食吸客。記者曾增勳／攝影

桃園蓮花季正在觀音蓮花園休閒農業區展開，今天許多民眾親子、情侶前往觀音休區蓮園農場乘坐大王蓮、品嘗蓮子冰品、蓮花套餐清涼休憩，市政府農業局今天下午表示，為鼓勵民眾使用農遊券戶外休憩遊玩，觀音蓮花季的林家古厝、蓮荷園休閒農場及ㄚ昌伯美食屋、青林農場、水蓮之鄉農場、遊客服務中心歡迎使用農遊券、三倍券消費，省錢又好玩。

今年桃園蓮花季以「國際蓮花園」主題，推出「莫內的花園」法式風情花園、「林家古厝」日式風格鳥居參道、「康莊蓮園」的亞馬遜雨林大王蓮田、「荷竹農場」泰國紅蓮花水上市場、「蓮荷園」越南河內西湖蓮花池、「青林農場」印尼峇里島風情，成為民眾打卡照相景點。

目前觀音蓮園、蓮田五顏六色蓮花盛開，吸引各地遊客人潮遊玩，蓮荷園推出蓮子剉冰、洛神花臭豆腐、蓮子豆花、荷葉湯包套餐，林家古厝休閒農場推出蓮子手工豆腐、蓮藕甜點及各農場在地鄉 子美食及套餐，搶占農遊券、振興三倍券商機。

市府農業局表示，農委會發放500萬張每份250元的農遊券上路以來，愈來愈多民眾持有農遊券到觀音蓮花季消費旅遊，林家古厝、蓮荷園休閒農場及ㄚ昌伯美食屋、青林農場、水蓮之鄉農場、遊客服務中心6處農場據點可使用農遊券，乘坐大王蓮、品嘗蓮子冰、蓮餐美食或各項農事體驗活動，歡迎暑假來桃園蓮花季「玩樂一下」。

桃園蓮花蓮花開放，許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐冰品等美食及乘坐大王蓮、欣賞蓮花盛開（見圖）。記者曾增勳／攝影
桃園蓮花蓮花開放，許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐冰品等美食及乘坐大王蓮、欣賞蓮花盛開（見圖）。記者曾增勳／攝影
桃園蓮花季吸引許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐冰品等美食及乘坐大王蓮、欣賞蓮花盛開（見圖）。記者曾增勳／攝影
桃園蓮花季吸引許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐冰品等美食及乘坐大王蓮、欣賞蓮花盛開（見圖）。記者曾增勳／攝影
桃園蓮花蓮花開放，許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐冰品等美食及乘坐大王蓮（見圖）、欣賞蓮花盛開。記者曾增勳／攝影
桃園蓮花蓮花開放，許多民眾親子、情侶使用農遊券消費品嚐蓮餐冰品等美食及乘坐大王蓮（見圖）、欣賞蓮花盛開。記者曾增勳／攝影

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