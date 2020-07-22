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中壢新竹客運候車站遷址後 民眾：過馬路相當危險
桃園市中壢車站前新竹客運停靠站位於元化路上，日前遭周邊住戶抗議客運長時間待速、排放廢氣，影響店家生意及居住品質，7月15日遭交通局要求遷移至原站對面處設站。卻有民眾反映，候車站遷址後，在客運站買好車票，須要走過一條大馬路(元化路)才能搭車，周邊沒有規畫斑馬線，過馬路相當危險；另外，也希望市府於候車站設置遮雨棚。
新竹客運日前遭周邊住戶抗議，要求將候車站搬遷它處，對此，交通局、環保局、市議員彭俊豪5月前往會勘，交通局表示，大眾運輸工具站點設置原則上尊重地方，最終尊重住戶意願，當場與新竹客運簽定書面，達成遷移候車站的協議。
彭俊豪則指出，新竹客運以總站的概念在原停靠站畫設待車隔，長時間待速，且客運排放廢氣，影響店家生意及居住品質。由於新竹客運當初畫設待車格時未事先與周邊住戶溝通協調，倉促而為，才會造成誤會；而新候車站設置則有與周邊住戶協調。
至於民眾搭車安全部分，交通局表示，已規畫在元化路上設置斑馬線，以利旅客安全搭車，28日前往會勘；民眾反映希望設置遮避設施，仍須與當地住戶協調，是否設置候車亭。
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