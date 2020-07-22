快訊

向學校道歉！李眉蓁回應論文抄襲風波：不要再追殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落實先建後遷 鄭文燦：航空城全區開工延至2024年10月

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園航空城6月展開地上物協議價購，地方爭議不斷，不少徵收戶埋怨「先建後遷」跳票，市長鄭文燦今天主持市政會議時強調，先建後遷原則不變，原目標2024年2月展開全區施工，將延至2024年10月。記者張裕珍／攝影
桃園航空城6月展開地上物協議價購，地方爭議不斷，不少徵收戶埋怨「先建後遷」跳票，市長鄭文燦今天主持市政會議時強調，先建後遷原則不變，原目標2024年2月展開全區施工，將延至2024年10月。記者張裕珍／攝影

桃園航空城6月展開地上物協議價購，地方爭議不斷，不少徵收戶埋怨「先建後遷」跳票，市長鄭文燦今天主持市政會議時強調，先建後遷原則不變，原本民航局抓第3跑道興建時程為2025年，已向行政院反映要配合先建後遷延後，另原目標2024年2月展開全區施工，將延至2024年10月，讓安置作業可有3到4年作業時間更充裕，事緩則圓。

鄭文燦說，今年上半年才通過第三跑道環評並核定區段徵收，居民可能還未做好準備，所以推動時間表不僅要將心比心，且因涉及居民家園更要有同理心，市府負責蛋白區已落實先建後遷原則，至於民航局負責的蛋黃區，他已向中央反映調整第3跑道建設期程比照市府先建後遷原則，以利安置與拆遷作業，讓居民有充分時間重建家園。

市府預計2022年9月分配安置街廓土地，讓居民重建家園，並表定2024年2月展開全區施工，鄭文燦說，為讓安置作業更充裕，將延到2024年10月，目前進行地上物協議價購作業會以從優、從寬與從簡3大原則辦理，除了提高評點也有十大優惠補償方案。

由於居民搬遷安置，若無力自行興建房舍，也可選擇市府興建的安置住宅，市府預估興建1200戶，民航局因工程單位人力缺乏，已向市府提出協助，請市府代辦興建安置宅規模落在1200戶到2000戶之間，也讓市府興建的安置宅總戶數將達到3200戶。

由於居民搬遷安置，除了可自行興建房舍外，也可選擇市府興建的安置住宅，市府預估興建1200戶，民航局因工程單位人力缺乏，已向市府提出協助，請市府代辦興建安置宅規模落在1200戶到2000戶之間，也讓市府興建的安置宅總戶數將達到3200戶，鄭文燦也責請都發局研議拆遷居民可換取的安置戶比例，計價原則1坪15萬元上下。

鄭文燦也提到，原本協議價購是以8月20日為期，但為求作業彈性，原則在市府「報徵收前」，只要完成協議價購簽署協議者都可領取7.5%獎勵金，並請工務局同仁一對一、面對面服務，「各里每周駐點三次」，除了查估公司之外，市府同仁也要由主管帶隊服務，才能做出最後決定，叮囑複估作業心平氣和處理，不要受網路造謠影響。

鄭文燦 民航局 行政院

延伸閱讀

「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

搶攻國旅商機 桃園市府邀網紅行銷金牌旅宿業者

二期稻整地插秧農民憂缺水 北水局：月供3200萬噸無虞

雜草蔓生30年 桃園兒11公園動土

相關新聞

落實先建後遷 鄭文燦：航空城全區開工延至2024年10月

桃園航空城6月展開地上物協議價購，地方爭議不斷，不少徵收戶埋怨「先建後遷」跳票，市長鄭文燦今天主持市政會議時強調，先建後...

設立案今通過 桃園將增建清大附醫和桃園亞東醫院

桃園市目前僅有林口長庚醫院擁有醫學中心規模，桃園市醫事審議委員會今天通過國立清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案...

內壢三寶 將翻轉內壢車站周邊風貌

桃園內壢近年人口聚集、發展迅速，市府辦理內壢車站周邊地區開發案，將內壢北營區、內壢車站轉型與遠東紡織廠工業土地轉型稱為「...

新埔水梨節登場 梨王1斤破百元還沒公開賣就已售罄

本月25日起連續2個周末，新埔鎮農會將在新埔農業推廣教育中心舉辦「2020新埔水梨節暨農村產業行銷活動」，農會表示今年水...

桃園蓮花季蓮花景點吸晴 6農場美食特產農遊券好用

桃園蓮花季正在觀音蓮花園休閒農業區展開，今天許多民眾親子、情侶前往觀音休區蓮園農場乘坐大王蓮、品嘗蓮子冰品、蓮花套餐清涼...

中壢新竹客運候車站遷址後 民眾：過馬路相當危險

桃園市中壢車站前新竹客運停靠站位於元化路上，日前遭周邊住戶抗議客運長時間待速、排放廢氣，影響店家生意及居住品質，7月15...

「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

財政部公布107年度綜合所得申報資料，綜合所得倒數第一就落在桃園市，引起地方議論，市長鄭文燦今天主持市政會議時提及此事，...

拚國旅商機 桃市找45名網紅行銷「桃園金牌好棧」

網紅當道，桃園市政府觀光旅遊局為行銷今年45間桃園金牌好棧，巧思找來45名網紅與45家旅宿配對代言，將透過短影音、圖文形...

影／苗栗縣關懷據點再添4處 密度居全國非六都縣市第一

苗栗縣政府在全縣已陸續設置150個社區關懷照懷點，今天再增加4個，包括後龍鎮埔頂社區發展協會、通霄鎮阿斌哥大愛協會白東站...

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

IKEA桃園店將搬遷至中壢青埔擴大營運，位於省道台一線桃園區中山路上的舊店面走過15年，將於今天傍晚5時結束營運，IKE...

IKEA桃園店明開幕估計人潮量大 避開壅塞有關鍵決策點

位於中壢青埔IKEA桃園店明天開幕，包括上周試營運的新光影城及和逸飯店，以及預計8月7日開幕的日本八景島水族館海外首館「...

二期稻整地插秧農民憂缺水 北水局：月供3200萬噸無虞

桃園市長鄭文燦今天早上主持市政會議時提到目前石門水庫水位不到6成，已採取放8停2、夜間減壓等供水措施，由於正逢二期稻作插...

熱門新聞

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

台東避暑秘境「知本林道瀑布」 終年不斷水竟枯水了！

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

新北推三倍券500換800 一周破7萬人登記搶1.5萬份

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。