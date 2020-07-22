落實先建後遷 鄭文燦：航空城全區開工延至2024年10月

桃園航空城6月展開地上物協議價購，地方爭議不斷，不少徵收戶埋怨「先建後遷」跳票，市長鄭文燦今天主持市政會議時強調，先建後遷原則不變，原本民航局抓第3跑道興建時程為2025年，已向行政院反映要配合先建後遷延後，另原目標2024年2月展開全區施工，將延至2024年10月，讓安置作業可有3到4年作業時間更充裕，事緩則圓。

鄭文燦說，今年上半年才通過第三跑道環評並核定區段徵收，居民可能還未做好準備，所以推動時間表不僅要將心比心，且因涉及居民家園更要有同理心，市府負責蛋白區已落實先建後遷原則，至於民航局負責的蛋黃區，他已向中央反映調整第3跑道建設期程比照市府先建後遷原則，以利安置與拆遷作業，讓居民有充分時間重建家園。

市府預計2022年9月分配安置街廓土地，讓居民重建家園，並表定2024年2月展開全區施工，鄭文燦說，為讓安置作業更充裕，將延到2024年10月，目前進行地上物協議價購作業會以從優、從寬與從簡3大原則辦理，除了提高評點也有十大優惠補償方案。

由於居民搬遷安置，若無力自行興建房舍，也可選擇市府興建的安置住宅，市府預估興建1200戶，民航局因工程單位人力缺乏，已向市府提出協助，請市府代辦興建安置宅規模落在1200戶到2000戶之間，也讓市府興建的安置宅總戶數將達到3200戶。

由於居民搬遷安置，除了可自行興建房舍外，也可選擇市府興建的安置住宅，市府預估興建1200戶，民航局因工程單位人力缺乏，已向市府提出協助，請市府代辦興建安置宅規模落在1200戶到2000戶之間，也讓市府興建的安置宅總戶數將達到3200戶，鄭文燦也責請都發局研議拆遷居民可換取的安置戶比例，計價原則1坪15萬元上下。

鄭文燦也提到，原本協議價購是以8月20日為期，但為求作業彈性，原則在市府「報徵收前」，只要完成協議價購簽署協議者都可領取7.5%獎勵金，並請工務局同仁一對一、面對面服務，「各里每周駐點三次」，除了查估公司之外，市府同仁也要由主管帶隊服務，才能做出最後決定，叮囑複估作業心平氣和處理，不要受網路造謠影響。