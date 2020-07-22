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設立案今通過 桃園將增建清大附醫和桃園亞東醫院

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市醫事審議委員會今天通過國立清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案，未來桃園將增加2家醫學中心規模的醫院，圖為清大桃園附設醫院模型圖。圖／桃園市衛生局提供
桃園市醫事審議委員會今天通過國立清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案，未來桃園將增加2家醫學中心規模的醫院，圖為清大桃園附設醫院模型圖。圖／桃園市衛生局提供

桃園市目前僅有林口長庚醫院擁有醫學中心規模，桃園市醫事審議委員會今天通過國立清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案，未來桃園將增加2家醫學中心規模的醫院，另外還通過國軍桃園總醫院病床擴充案。

清大附設醫院規畫一般急性病床499床、急性精神病床30床、特殊病床231床，還有P3等級國家實驗室及疾病疫苗研發中心也將建置在航空城計畫區內。

桃園市長鄭文燦表示，清華大學醫療園區所需土地已納入航空城優先搬遷區，進入地上物協議價購階段，其地上物共計17棟，將請相關局處向市民說明搬遷安置、優先搬遷獎勵補助、地上物查估補償等措施，務必照顧市民權益。

地政局長陳錫禎說，清華大學醫療園區預定地位於捷運A16橫山站附近的2塊分別為5公頃、2.2公頃機關用地，由於機關用地須先辦理都市計畫變更，市府已將變更案提交內政部辦理，預計明年1月完成都計變更、明年7月交付清大規畫，預估115年建置完成。

桃園亞東紀念醫院規畫於中壢區鄰近內壢車站，設置一般急性病床482床、特殊病床194床，醫療服務規畫出4大類型，包括微創手術、AI人工智慧、細胞治療及遠距醫療，預計116年完工。

衛生局指出，由於桃園市人口持續成長及人口結構老化，因此這次還通過國軍桃園總醫院擴充案，國軍桃園總醫院主要負責急重症及腫瘤病患的醫療照護，這次增加一般急性病床143床、特殊病床75床，以滿足南桃園地區醫療資源，擴充病床預計114年完成。

衛生局表示，2件醫院的設立案及醫院擴充案，能讓桃園市一般急性病床提升至9454床，從平均每萬人口病床數34.28床，提升至每萬人口病床數41.87床，達到衛生福利部定義屬醫療充足區。

桃園市醫事審議委員會今天通過國立清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案，未來桃園將增加2家醫學中心規模的醫院，圖為清大桃園附設醫院模型圖。圖／桃園市衛生局提供
桃園市醫事審議委員會今天通過國立清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案，未來桃園將增加2家醫學中心規模的醫院，圖為清大桃園附設醫院模型圖。圖／桃園市衛生局提供

衛生局 國軍 清華大學

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