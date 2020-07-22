「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

財政部公布107年度綜合所得申報資料，綜合所得倒數第一就落在桃園市，引起地方議論，市長鄭文燦今天主持市政會議時提及此事，強調這是假資訊，因為名列最後的桃園區永和里早在1982年就合併，因報稅人誤植成永和里，該里只有一人報稅，所以被列為全國最窮的里，已請地方稅務局向財政部反映更正。

107年度綜合所得申報資料顯示，桃園市桃園區永和里排名最後，鄭文燦說，他當時看到新聞資訊就覺得很奇怪，為什麼桃園會最窮？他請民政局與地稅局了解，發現是有里民報稅時誤填早已被合併的永和里，因此只有一人報稅，財稅資料才會最少。

「這是假資訊！」鄭文燦表示，桃園早年其實真的有永和里，只是早在1982年4月與中北里合併變成中和里，該名誤填報稅資料的居民家住永安里才對，但誤填資料，反讓不存在的永和里成了全台最窮的里，已請地稅局向財政部反映更正，以免以訛傳訛，畢竟桃園市的家戶與儲蓄所得是高的，位於前段班。