搶攻國旅商機 桃園市府邀網紅行銷金牌旅宿業者

搶攻國旅商機，桃園市政府觀光旅遊局今天舉辦「網紅大挑棧」活動，邀請45組各類型網紅，與桃園市45家優質旅宿業者配對行銷，透過網紅們資訊分享吸引消費者到桃園住宿觀光。

桃園市長鄭文燦表示，市府連續6年辦理「桃園金牌好棧」選拔活動，今年結合轄內旅宿業者，由市府配對，透過網紅們的視野發掘行銷桃園旅宿業者獨特魅力，也藉由總粉絲數超過百萬的人氣網紅群，發揮宣傳加乘效益，共同推廣桃園好棧品牌，帶動桃園旅遊熱潮。

鄭文燦說，近來離島國旅大爆發，相信下半年的國旅熱潮可讓民眾發現，很多美好的事物就在身邊，加上三倍券的領取使用，各縣市都挖空心思想爭取商機。網紅在台灣民眾的生活裡已成為重要的資訊來源，而年輕人更會在網路上查詢想要消費、選擇的旅宿好店，透過網紅代言相信會成功。

在FB（Facebook）及IG（Instagram）擁有12萬多名粉絲的網紅胡佳琳（嘎琳）被抽中配對桃園喜來登飯店，她表示，會利用自己的IG平台錄些小短片及透過圖文方式介紹飯店，也會跟粉絲做些小互動，讓粉絲知道喜來登飯店的設施和環境。

另外「啦啦隊女神」的艾蜜絲、「巧連智叮噹姐姐」妍言、「實境節目主持人」汪選璇、「專業模特兒」班比等知名網紅，也表示會透過部落格或撰寫日記一般，讓民眾看到比較真實的感受，為桃園旅宿業者行銷。

桃園喜來登酒店副總經理何蔭基表示，很幸運可以和榮獲世界華裔小姐亞軍殊榮的知名網紅合作，過去一般民眾對於品牌飯店都存有高不可攀的印象，這次能和時下流行的自媒體網路紅人合作，希望透過不同視角與平台，創意行銷酒店。