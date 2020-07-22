拚國旅商機 桃市找45名網紅行銷「桃園金牌好棧」

網紅當道，桃園市政府觀光旅遊局為行銷今年45間桃園金牌好棧，巧思找來45名網紅與45家旅宿配對代言，將透過短影音、圖文形式推廣好棧特色與周邊旅遊經濟，讓更多民眾看見旅宿亮點，不少業者樂見其成，紛紛表示疫情期間住房衝擊大，「幾乎腰斬」，但7月有安心旅遊補助挹注，若再加網紅代言加持，相信可再帶動一波住房率。

桃園市觀光旅遊局今天舉行2020桃園金牌好棧「網紅大挑棧」宣傳活動，找來45名網紅與直播主參與，有旅遊、親子、情侶、美食等多元風格，粉絲數從2萬到10萬不等，其中艾蜜絲、妍言、胡佳琳、汪選璇與班比等5名網紅顏值高，FB、IG都有高人氣。

市長鄭文燦今天替5名網紅逐一抽出配對的旅宿業者，他認為，網紅在現代社會已是重要的資訊來源，尤其年輕人習慣透過網路選擇消費，這次市府結合旅宿業推出網紅行銷一定會成功，下半年迎接國旅熱潮，可讓大家更認識台灣，美好的事物就在身邊。

桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進說，疫情趨緩，旅宿業住房率雖有回升，但桃園商務都會型飯店長年倚賴國外旅客或商務客入住，面對國旅爆發情勢，營運仍較觀光飯店與民宿業辛苦，也希望透過網紅以不同角度行銷，能帶動住房率恢復至一半。

位於中壢的捷適商旅去年開幕，前身為老賓館、商旅翻新改建，還找來藝術家在房間與公共空間彩繪，賦予商旅空間新生命，第二代負責人黃成翰感嘆，才開幕沒多久就碰上疫情，「真的很慘，住房腰斬」，平日不到10間入住，甚至祭出半價優惠止血，好在安心旅遊補助上路，住房率攀升至6成，如今市府找來網紅行銷，將有很大幫助。