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影／苗栗縣關懷據點再添4處 密度居全國非六都縣市第一
苗栗縣政府在全縣已陸續設置150個社區關懷照懷點，今天再增加4個，包括後龍鎮埔頂社區發展協會、通霄鎮阿斌哥大愛協會白東站、苗栗市小太禓關懷協會清華站、卓蘭鎮老人關懷協會，上午在後龍舉行聯合揭牌典禮，使全縣據點總數達到154個，縣內關懷據點的密度和普及率在全國非六都縣市高居第一，縣府將持續努力，朝今年底設置總數達180個的目標邁進。
苗栗縣社會處指出，「活躍老化、幸福社區」是苗栗縣推動老人福利服務及照顧的核心價值，為使縣內長者能有健康及愉快的生活，縣府社會處老人福利科運用公益彩券盈餘推動各項老人福利，先前已設置150個社區照顧關懷據點，志工人數達到3200多人，每月透過據點服務照顧1萬3500名社區長輩，讓長者能就近到據點參與健康促進活動延緩老化。
今天揭牌活動在埔頂社區活動中心舉行，各社區據點據點志工齊聚一堂，場面熱滾滾，苗栗縣長徐耀昌、後龍鎮長朱秋隆及地方人士多人到場，揭牌儀式特別結合後龍「攻炮城」的元宵特有民俗，以丟擲「炮火」敲響銅鑼的方式進行，增添趣味。
誠源生技公司為善盡社會企業責任並響應縣府的老人福利政策，上午特別捐贈30台電子血壓計，提供苗栗縣各關懷據點的老人使用，可將血壓數據數位化並利用雲端儲存方式一覽健康趨勢；社會處表示，企業捐贈的電子血壓計並可設立家人群組，讓家人守護長輩的健康資訊不漏接。
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