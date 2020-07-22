苗栗啟動公園2.0 打造縮小版貓裏喵親子公園

苗栗縣政府啟動公園2.0，將在鄉鎮市打造縮小版苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山親子公園，第一座「錦水油礦頭屋創生公園」將落腳頭屋鄉獅潭社區活動中心旁，以油礦文化主題，500多萬元打造鄰里規模公園，提供共融遊戲。

苗栗縣第一座大型親子公園貓裏喵2018年啟用，今年初獅山親子公園完工，揚棄傳統罐頭遊具，大受民眾歡迎，苑裡親子公園預定明年春節前完工，完成「一地區一特色公園」拼圖，縣府水利處比照理念規畫鄰里公園，第一座錦水油礦頭屋創生公園，將於7月24日上午10點在頭屋鄉獅潭社區活動中心，辦理地方說明會。

水利處長楊明鐃說，公園2.0計畫改造老舊公園、綠地，運用5、600萬元經費，打造小型共融性遊戲場，由各鄉鎮市盤點用地，頭屋鄉拔得頭籌，鄉公所爭取獅潭社區活動中心約1800坪土地，其中約有700坪私人土地，獲得湯姓地主同意提供使用15年，縣府爭取營建署補助500萬元，地方負擔50萬元興建。

水利處指出，錦水油礦頭屋創生公園願景目標要打造油礦文化主題，做為營造亮點，初步規畫油井攀爬塔、沙坑、山丘地景溜滑梯、兒童及鳥巢鞦韆等設施，還有林間步道、陽光運動草坪、體健運動區等，成為在地親子共融公園，地方說明會將彙整意見，辦理設計參考。