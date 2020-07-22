快訊

香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

苗栗啟動公園2.0 打造縮小版貓裏喵親子公園

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府啟動公園2.0，打造縮小版苗栗市貓裏喵親子公園。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府啟動公園2.0，打造縮小版苗栗市貓裏喵親子公園。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府啟動公園2.0，將在鄉鎮市打造縮小版苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山親子公園，第一座「錦水油礦頭屋創生公園」將落腳頭屋鄉獅潭社區活動中心旁，以油礦文化主題，500多萬元打造鄰里規模公園，提供共融遊戲。

苗栗縣第一座大型親子公園貓裏喵2018年啟用，今年初獅山親子公園完工，揚棄傳統罐頭遊具，大受民眾歡迎，苑裡親子公園預定明年春節前完工，完成「一地區一特色公園」拼圖，縣府水利處比照理念規畫鄰里公園，第一座錦水油礦頭屋創生公園，將於7月24日上午10點在頭屋鄉獅潭社區活動中心，辦理地方說明會。

水利處長楊明鐃說，公園2.0計畫改造老舊公園、綠地，運用5、600萬元經費，打造小型共融性遊戲場，由各鄉鎮市盤點用地，頭屋鄉拔得頭籌，鄉公所爭取獅潭社區活動中心約1800坪土地，其中約有700坪私人土地，獲得湯姓地主同意提供使用15年，縣府爭取營建署補助500萬元，地方負擔50萬元興建。

水利處指出，錦水油礦頭屋創生公園願景目標要打造油礦文化主題，做為營造亮點，初步規畫油井攀爬塔、沙坑、山丘地景溜滑梯、兒童及鳥巢鞦韆等設施，還有林間步道、陽光運動草坪、體健運動區等，成為在地親子共融公園，地方說明會將彙整意見，辦理設計參考。

楊明鐃表示，公園2.0將以用地取得沒有問題為優先，希望逐步建造，打造不分男女老幼、身心障礙者等族群共融性，且具有創意的遊戲場，第二座預計設在頭份市忠孝公園，水利處正進行相關作業中。

苗栗縣政府啟動公園2.0，第一座「錦水油礦頭屋創生公園」，初步規畫油礦文化主題。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府啟動公園2.0，第一座「錦水油礦頭屋創生公園」，初步規畫油礦文化主題。圖／苗栗縣政府提供

親子 苗栗縣

延伸閱讀

綠建築成烤爐 苗栗火車站挨批

首屆苗北藝術節 打造表演新氣象

直升機、軍車都來了 苗栗民安6號演習圓滿成功

首屆苗北藝術節 在苗栗看見高水準藝文饗宴

相關新聞

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

IKEA桃園店將搬遷至中壢青埔擴大營運，位於省道台一線桃園區中山路上的舊店面走過15年，將於今天傍晚5時結束營運，IKE...

拚國旅商機 桃市找45名網紅行銷「桃園金牌好棧」

網紅當道，桃園市政府觀光旅遊局為行銷今年45間桃園金牌好棧，巧思找來45名網紅與45家旅宿配對代言，將透過短影音、圖文形...

影／苗栗縣關懷據點再添4處 密度居全國非六都縣市第一

苗栗縣政府在全縣已陸續設置150個社區關懷照懷點，今天再增加4個，包括後龍鎮埔頂社區發展協會、通霄鎮阿斌哥大愛協會白東站...

IKEA桃園店明開幕估計人潮量大 避開壅塞有關鍵決策點

位於中壢青埔IKEA桃園店明天開幕，包括上周試營運的新光影城及和逸飯店，以及預計8月7日開幕的日本八景島水族館海外首館「...

二期稻整地插秧農民憂缺水 北水局：月供3200萬噸無虞

桃園市長鄭文燦今天早上主持市政會議時提到目前石門水庫水位不到6成，已採取放8停2、夜間減壓等供水措施，由於正逢二期稻作插...

富岡鐵道藝術節／仙草入味 鐵道便當好消暑

桃園市「2020富岡鐵道藝術節」8月14日至23日登場，在楊梅區富岡火車站及周邊舉辦，適合雙鐵輕旅行。 桃市府文化局昨天在富岡鐵道藝術節宣傳記者會現場，邀請楊梅區農會周宗維、青農、返鄉文創青年到場，先公布「消暑鐵道便當」，由客家人的型男大主廚邱寶郎用在地的米以及仙草示範清涼上菜。

綠建築成烤爐 苗栗火車站挨批

氣象局高溫警報連發，台灣鐵路局苗栗火車站是綠建築，沒有冷氣空調，長期以火車通勤的單小姐投訴「像非洲落後車站」，夏天熱到離譜，尤其是電梯採光透明，與新竹車站一樣，夏天有大太陽，又沒有空調冷氣，電梯瞬間變烤爐。

桃園八德1號社宅 招租申請截止

桃園八德一號社會住宅7月1日開始招租申請，昨天截止，累計逾1千7百多件申請案，招租戶數為418戶，換算中籤率約四分之一，...

雜草蔓生30年 桃園兒11公園動土

桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府協調建商購地以容積移轉方式，終於...

五峰2線幸福巴士 28日通車

新竹縣府交通旅遊處爭取公路總局補助經費，推動幸福巴士花園竹林線及桃山線，將在7月28日通車，縣長楊文科表示，2條路線可讓...

竹蓮寺 捐贈竹市消防先鋒車

新竹市竹蓮寺是大新竹地區重要信仰中心，昨天捐贈消防局一輛消防先鋒車，由市長林智堅與市議會議長、竹蓮寺主委許修睿一起鳴笛，...

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市府衛生局今天進行病媒蚊調查，未發現病媒蚊...

熱門新聞

蘆洲南北側農業區都計通過 規畫醫院、市場進駐

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

台南青農種出罕見白肉西瓜 大人小孩看了都驚訝

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。