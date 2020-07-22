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IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加
IKEA桃園店將搬遷至中壢青埔擴大營運，位於省道台一線桃園區中山路上的舊店面走過15年，將於今天傍晚5時結束營運，IKEA在臉書粉絲專頁發布閉幕消息，將於晚上6時在店外舉行降旗典禮，歡迎陪IKEA桃園店走過15年的好友都能回來參與搬家謝幕。
因應IKEA桃園店搬家計畫，IKEA桃園店已從13日起調整營業時間，每天只營運中午12時到晚上8時，店內不少商品都已搬空，賣場幾乎只剩下展示品與部分商品販售，至於原有展間也幾乎都秒殺售出，而受顧客歡迎的宜家家居餐廳則已從20日起停止服務。
IKEA桃園店今天是營業最後一天，營業時間將提前至傍晚5時結束，明天將轉戰青埔營運，該店面總樓層面積2.2萬坪，堪稱全台最大IKEA，將於早上10時盛大開幕。
IKEA在臉書粉絲專頁發布閉幕消息指出，今天營業最後一天，下午4時到6時半在桃園區中山路958號的桃園店舉行閉幕相關活動，6時則舉行降旗典禮，將降下店外飛揚15年的瑞典國旗等旗幟，「為15年翻開完美的下一頁，結束亦是開始」，歡迎昔日好友都能回來參加降旗典禮「再看一眼舊家、準備迎接新家」。
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