IKEA桃園店明開幕估計人潮量大 避開壅塞有關鍵決策點

位於中壢青埔IKEA桃園店明天開幕，包括上周試營運的新光影城及和逸飯店，以及預計8月7日開幕的日本八景島水族館海外首館「X Park」等，多家商場圍均坐落高鐵桃園站一帶，桃園市警局交通大隊表示，為避免壅塞遊客應依循指示，車輛分流關鍵決策點在「高鐵北路與領航南、北路口」。

交通大隊長洪志朋指出，高鐵桃園站北側新開幕商場包括上周試營運的國泰置地廣場內新光影城，以及分別在7月29日、8月7日開幕的和逸飯店、X Park，而明天開幕的IKEA桃園店位於高鐵桃園站南側。

由於新光影城上周末吸引人潮，加上附近還有華泰名品城等商場，警方估計這周末遊客數可能更高，因此民眾打算前往務必依照指示牌做車輛分流，最多人習慣走國道2號大竹交流道，沿高鐵北路到青埔地區，其關鍵決策點位在「高鐵北路與領航南、北路口」。

警方說，打算往高鐵站北側商場如新光影城、和逸飯店等，應右轉領航北路，而要去南側如IKEA桃園店者應左轉領航南路，至於到高鐵站則應直行高鐵北路。

類似路況還有青埔地區南端的「高鐵南路與領航南、北路口」，往高鐵站北側商場應左轉領航北路，往高鐵站南側賣場應右轉領航南路，到高鐵站則直行高鐵南路，確實分流才不會互相干擾造成塞車。

警方指出，若打算前往高鐵站南側IKEA民眾，也能走國道1號內壢交流道經中正東路、高鐵站前西路或青昇路前往，不必通通都擠在大竹交流道。