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二期稻整地插秧農民憂缺水 北水局：月供3200萬噸無虞

聯合報 / 記者張裕珍鄭國樑／桃園即時報導
一期稻收割後，二期稻整地用水是否無虞引起農民關注，圖為桃園區、蘆竹區交界一期稻收割後起情形。記者鄭國樑／攝影
一期稻收割後，二期稻整地用水是否無虞引起農民關注，圖為桃園區、蘆竹區交界一期稻收割後起情形。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天早上主持市政會議時提到目前石門水庫水位不到6成，已採取放8停2、夜間減壓等供水措施，由於正逢二期稻作插秧期，農民反映要增加放水量，他已向農委會主委陳吉仲、水利署反映增加供水，避免供水策略與二期稻作產生衝突。

鄭文燦說，地方農民紛紛反映7月下旬到8月上旬正逢二期稻作插秧期，應該增加放水量，尤石門水利會灌區需求大，每天供水應從360萬公噸到430萬公噸，且農委會已暫時決定二期稻作不休耕，供水就要充分，除了向中央反映，也請請農業局“水務局與北水局溝通。

北區水資源局指出，受二期稻整地、插秧影響，7月底到9月甚至10月是供水高峰，規畫供給石門、桃園兩個農田水利每個月3200萬噸，連同公共供水每天117萬噸計算，石門水庫9月底前的供水無虞。

石門水庫6月18日水位237.18公尺，有效蓄水量（率）1億3700萬噸（69.4％），今天水位233.22公尺，有效蓄水量（率）1億1168萬噸（57.57％）。另外，負責大新竹供水的寶山、寶二水庫為聯合操作 ，目前有效蓄水量（率）2626.37萬噸（83.45％），北水局每天供水新竹約55萬噸，水源除了來自石門水，還另外從頭前溪隆恩堰、永和山水庫調水支援，大新竹9月底前也不會有供水問題。

石門水庫 二期稻作 新竹

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