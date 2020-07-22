徐耀昌施政滿意度7成 苗縣府委託民意調查創新高

苗栗縣政府最近公布2項民意調查結果，其中委託世新大學民意調查研究中心調查，整體施政滿意度70%是縣長徐耀昌上任5年來新高，廉政滿意度民調有約8成2民眾對於縣府整體清廉程度給予正面評價，徐耀昌相當重視，罕見在昨天縣務會議逐項檢視討論。

縣府委託世新大學民意調查研究中心執行，電話調查時間今年5月11日至5月17日，完成1108個有效樣本，抽樣誤差不超過正負2.94%。

調查結果徐耀昌2019年整體施政表現感到滿意70%，較2018年調查結果增加1%，65.5%對未來的施政表現有信心，增加0.4%，其中，「推動社會照顧」部分，縣府為照顧身心障礙族群，持續添購復康巴士，並增設輔具服務據點，為了縣內長輩在地健康安老，布建150處社區關懷據點，辦理共餐及健康促進等服務，今年將朝180處社區關懷據點的目標邁進，施政績效獲得72%縣民肯定，增加2.9%。

此外，「觀光」面向獲得67.6%縣民給予滿意評價，「減輕育兒負擔」及「打造友善育兒環境」方面67.1%滿意，「引導農業轉型」部分，62.4%肯定，「完善水利建設」62.3%滿意評價，「打造宜居家園」有60.9%肯定。

縣政府指出，調查結果未盡理想的面向，將持續積極尋求改進及突破，「醫療衛生」部分滿意度57.1%，「青年就業發展」及「招商引資」面向部分，滿意度分別52.4%及51.7%，「爭取外部資源」滿意度為45.6%，

另，縣府針對居住苗栗縣且年滿20歲民眾抽樣並進行電話民調，調查結果約8成2的民眾對於縣府整體清廉程度給予正面評價，民眾至縣府洽辦業務，8成9對縣府人員的「服務態度」及「辦事效率」滿意，9成9沒有親身經歷或聽聞親朋好友到苗栗縣政府辦事「需要送紅包、關說或應酬」。