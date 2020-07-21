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攜手桃園安家實物銀行助弱 小林健康生活館捐保健食品

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
小林健康生活館董事長林鴻文（右）今天一口氣捐贈含維他命B群、維他命C、天然茶樹精油沐浴乳、修護洗髮乳給市府，總市值超過22萬元，副市長高安邦代表受贈。記者張裕珍／攝影
小林健康生活館董事長林鴻文（右）今天一口氣捐贈含維他命B群、維他命C、天然茶樹精油沐浴乳、修護洗髮乳給市府，總市值超過22萬元，副市長高安邦代表受贈。記者張裕珍／攝影

桃園地區知名美的適連鎖藥局今年倒閉，小林健康生活館承接重新開幕，在桃園有8間門市。董事長林鴻文有感市府安家實物銀行助弱，令人感動，今天一口氣捐贈含維他命B群、維他命C、天然茶樹精油沐浴乳、修護洗髮乳給市府，總市值超過22萬元，並允諾要成為安家實物銀行的長期捐助者，也盼藉此拋磚引玉。

副市長高安邦、社會局副局長劉思遠今天代表出席捐贈儀式，由高安邦回贈感謝牌感謝捐贈者的善舉。

林鴻文與妻子邱鈺雯，以及總經理陳忠義等人到場捐贈。現場擺出此次捐贈的保健食品及個人清潔用品，內容包含維他命B群、維他命C、天然茶樹精油沐浴乳、修護洗髮乳等物資，將透過安家實物銀行媒合致贈給市內弱勢民眾，照顧民眾身體健康。

林鴻文說，自己在偶然機會下，看到社會局有拍攝介紹安家實物銀行短片，看了很感動，身為企業秉持「取之於社會用之於社會」理念，感謝市府給企業機會，成為捐贈平台的一員，他也允諾成為長期捐贈者，未來每月與市府聯繫，捐助物資缺口。

小林健康生活館董事長林鴻文（站者）有感市府安家實物銀行助弱，令人感動，今天一口氣捐贈含維他命B群、維他命C、天然茶樹精油沐浴乳、修護洗髮乳給市府，總市值超過22萬元，並允諾要成為安家實物銀行的長期捐助者。記者張裕珍／攝影
小林健康生活館董事長林鴻文（站者）有感市府安家實物銀行助弱，令人感動，今天一口氣捐贈含維他命B群、維他命C、天然茶樹精油沐浴乳、修護洗髮乳給市府，總市值超過22萬元，並允諾要成為安家實物銀行的長期捐助者。記者張裕珍／攝影

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