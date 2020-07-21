直升機、軍車都來了 苗栗民安6號演習圓滿成功
苗栗縣全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，今天下午2點在苗栗市後龍溪河濱公園模型飛機場舉行，動員29個單位、417人參演，內政部空中勤務總隊直升機、陸軍36化學兵群重型消毒車都來了。行政院動員會報指揮官、教育部常務次長林騰蛟盛讚整套演練非常成功、非常圓滿。他當場頒發團體加菜金5萬元，慰勉參演人員辛苦。
民安6號演習下午2點20分透過災防告警細胞廣播，傳送「疏散避難警報」至苗栗市手機，綜合實作下午2點登場，模擬強降雨對苗栗縣山區及低漥地區造成災情，豪雨暫歇後三義斷層發生規模6.0地震，演練各項災害時應變、災害搶救及復原重建等措施。
苗栗縣政府消防局等災害防救機關，及自來水等事業單位，新竹市、彰化縣及台中市政府消防局，空中勤務總隊、陸軍36化學兵群等29個單位417人，各式車輛70輛次及直升機2架次，演練包括毒性化學工廠災害搶救、倒塌建築物搶救、維生管線搶救、空中物資運補、災區治安維護，及災後傳染病防治等21項。
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