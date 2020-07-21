滇緬文化餐廳辦座談會 這派出所顧治安兼振興經濟
桃園市平鎮警分局分局長李建民表示，配合政府振興經濟方案配套措施，今年分局各派出所治安座談會將一改過去在集會所、辦公廳舍辦理方式，以結合地方生技公司、觀光工廠或搭配地方特色餐廳下午茶、餐敘等方式，除宣導和民眾交換維護治安意見，也介紹地方人文風情等多元化方式，打破以往排排坐的嚴肅、呆板氣氛，也能促進經濟。
龍岡派出所今天中午選在轄區深具滇緬文化的特色餐廳舉辦治安座談會，熱情的迎賓舞結合當地特色的手抓飯美食，讓大家了解平鎮龍岡地區是早期國共內戰異域孤軍轉進臺灣的落腳處。居民大都是從緬甸、寮國、泰國交界撤退的孤軍及眷屬，這裡延續了豐富的滇緬文化及特色美食，座談會新點子獲與會來賓好評。
李建民也表示，雖然型態改變，但是座談會仍以維護地區治安為重點，宣導反詐騙、安居緝毒、預防各類刑事犯罪及嚴懲惡性交通違規重點取締項目等，尤其是現階段青春專案保護青少年的各項宣導，警方責無旁貸，希望藉由座談會的召開，能夠持續灌輸與會民眾、家長更正確的安全觀念。
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