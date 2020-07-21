桃園醫院受贈一輛乳攝車 全市現有14輛提升婦女篩檢率

衛生福利部桃園醫院多年來力行四癌篩檢，但苦於無乳房X光攝影車能即時篩檢，善心人士合資捐贈一台乳房X光攝影巡迴車給桃園醫院，以提升婦女篩檢率，回饋社會。

該台價值1400萬元的乳房X光攝影車，由薇閣精品公司董事長許調謀、大園仁壽宮董事長陳根德、中壢仁海宮副董事長王介禧、啟銘機械股份有限公司總經理簡淑芬及雨鑫國際開發公司董事長許金屯等共同捐贈，桃園市長鄭文燦也出席受贈儀式。

鄭文燦表示，市府致力推動社區四癌篩檢活動，目前全市共有9家乳癌確診醫院，連同今日捐贈的乳房X光攝影儀器及巡迴車輛先進設備，全市乳房X光攝影巡迴車增加至14輛，有效提高民眾參與篩檢的方便性。

捐贈者之一的薇閣精品公司董事長許調謀分享自身故事，他說，去年到桃園醫院檢查，發現自己罹患喉頸癌，進行化療後漸漸恢復，在最痛苦的一段日子就在桃園醫院渡過，雖然現在還是五音不全，但副院長王韋傑晨昏定省的照顧他，他笑說「比我兒子還孝順」，才想做點什麼回饋社會。