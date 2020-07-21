200振興券換400夜市券供不應求 桃夜市攤商生意增1倍
桃園市推出桃園夜市券振興夜市消費，拿振興三倍券200元兌換夜市券400元，引起民眾大排長龍兌換和消費，桃園、中壢、八德、龍潭4大夜市攤商生意大增。市府經發局統計至今天下午為止，總共發放3300份夜市券，中壢、龍潭夜市攤商生意從增加8、9成到1倍多，多位攤商說，很久沒碰到夜市生意這麼好，振興三倍券、桃園夜市券應多發幾次。
桃園市政府推出桃園夜市券5天來，民眾拿200元振興三倍券，到桃園、中壢觀光夜市及八德興仁、龍潭等4大夜市，可兌換8張（每張面額50元）共400元桃園夜市券，總共已發出夜市券3300份（132萬元），因為民眾反應很好排隊躍踴大排長龍，市長鄭文燦決定從原來發放6千份夜市券，加碼增加為5萬份。
桃園觀光夜市總代表程亮光說，桃園觀光夜市每天固定發放三倍券兌換夜市券，排隊人太多，數量都不夠排隊的人兌領，拿到夜市券的民眾在夜市消費，攤商生意很好、笑哈哈，業績激增。龍潭夜市總幹事江虎材說，龍潭夜市周六、日營業，三倍券在周休2天兌換夜市券，上周六日300份（12萬元）夜市券一下子就被換光，民眾消費讓攤商生意很好，生意增加1倍多。
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