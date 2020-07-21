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桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影

國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市府衛生局今天進行病媒蚊調查，未發現病媒蚊孳生的高風險環境，並針對個案住家方圓300公尺範圍清除孳生源、噴灑賽滅寧藥劑，由於感染源不明，市長鄭文燦今下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒與防治病媒蚊作業。

市府衛生局指出，該名30多歲男性近期無國外旅遊史，本月15日出現發燒症狀，7月19日再次發燒並伴隨皮膚紅疹前往診所就醫，同日轉診區域醫院急診就醫，因發現白球及血小板數值低，又再轉往某醫學中心急診室診治，最後經採集檢體送驗，今由衛福部疾管署研判確診登革熱，不僅是桃園今年首例本土登革熱病例，也是我國首例。

一般本土登革熱多好發於南部地區，面對今年首例本土登革熱病例在桃園確診，市府高度關注，今天接獲通報後隨即針對個案住家及工作地環境進行病媒蚊密度調查，並針對個案住家戶外方圓300公尺範圍及活動地點進行實施孳生源清除、民眾衛教及化學防治噴藥作業，強調將持續監測本市登革熱疫情，呼籲民眾無需恐慌。

鄭文燦今天下午4點也到桃園區南門國小進行登革熱防治宣導，並示範如何清潔周遭環境，包括若發現廢輪胎、容器避免積水要儘速回收丟棄，他也強調，蚊子多在傍晚活動，建議戶外活動者應該穿長袖長褲，並要記得噴防蚊液，確保活動安全。

市府衛生局長王文彥、環保局副局長陳增祥也到場，王文彥強調，登革熱不會人傳人，主要傳染途徑為蚊子叮咬，由於蚊子幼蟲孑孓在水中才能存活，因此清除戶外積水容器是最重要的防治方式，希望大家在環保志工帶領下多加配合清理周遭環境。

衛生局也呼籲若民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師診斷及治療，也方便衛生單位及早進行相關防治措施。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線 0800-033-355洽詢。

市長鄭文燦提醒大家傍晚在戶外活動穿長袖長褲並噴防蚊液。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦提醒大家傍晚在戶外活動穿長袖長褲並噴防蚊液。記者張裕珍／攝影
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，衛生局與環保局已派員替住家週遭清潔消毒。圖／桃園市衛生局提供
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，衛生局與環保局已派員替住家週遭清潔消毒。圖／桃園市衛生局提供
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影
國內出現今年首例本土登革熱病例，為1名家住桃園市桃園區玉山里30多歲男性確診，市長鄭文燦今天下午示範「巡、倒、清、刷」步驟，並宣布23日起展開全市大消毒，也請民眾配合。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦提醒大家傍晚在戶外活動穿長袖長褲並噴防蚊液。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦提醒大家傍晚在戶外活動穿長袖長褲並噴防蚊液。記者張裕珍／攝影
市長環保局今天派員示範消毒。記者張裕珍／攝影
市長環保局今天派員示範消毒。記者張裕珍／攝影

登革熱 衛生局 病媒蚊

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