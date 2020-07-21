桃園富岡鐵道藝術節「消暑鐵道便當」仙草清涼入菜

桃園市「2020富岡鐵道藝術節」8月14日至23日登場，在楊梅區富岡火車站及周邊舉辦，適合雙鐵輕旅行。

文化局今天在富岡鐵道藝術節活動現場，邀請楊梅區農會周宗維、青農、返鄉文創青年到場，先公布「消暑鐵道便當」，由客家人的型男大主廚邱寶郎用在地的米以及仙草示範仙草清涼上菜，概念由楊梅區農會與在地青年的發想，結合地方客家食材仙草，希望能夠創作具富岡鐵道特色的料理，發展在地的文化。

文化局表示，楊梅地區過去被稱作「米倉」，早期在富岡火車站周圍有著非常多的碾米廠，每年過節的時候將收成的稻米研磨成漿，搭配各式鹹、甜的佐料，以不同料理方式做成可口的糕點。仙草為小農在地種植，採收之後送到楊梅茶業改良場加工，製成仙草茶以及其他副產品，另以獨有的揉捻和烘焙手法帶出仙草香與米食結合在一起。

邱寶郎利用在地的米做為主食料理將仙草入味，加上富岡在地的食材，將客家人早期務農生活一起製作「消暑鐵道便當」，保留著純樸的客家文化內涵美味。大廚另外製作古早味飯糰，一樣將客家「硬頸」的精神保存於緊實的飯糰中，同時參考日本鐵道便當用飯糰、酸梅、蘿蔔乾以竹葉包裹，這樣子的古早味消暑餐也象徵著富岡人簡單、樸實無華，卻強韌的生命力。

文化局長莊秀美表示，「消暑鐵道便當」在富岡鐵道藝術節8月15日開幕活動當天，限量100份邀請民眾品嘗，只要持有臺鐵富岡車站當日的車票，無論起站或是迄站都可以至大會服務台領取，每人限領一份。