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竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華 徐佳瑩、畢書盡25日獻唱

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華，7月25日起一連2天登場。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華，7月25日起一連2天登場。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華，7月25日起一連2天登場，今年請來徐佳瑩、畢書盡、八三夭等知名歌手、表演團體，還規畫沙畫DIY、人體泡泡足球、沙版風帆車體驗等活動，邀請大小朋友來一趟夏日輕旅行，玩翻新月沙灘。

北市長何淦銘、林啟賢表示，海洋音樂嘉年華已連續舉辦10多年，為北台灣沙灘著名活動，今年除延續往年規畫豐富體驗活動外，更增加鐵馬遊程，讓民眾以多角度欣賞竹北豆仔埔溪自行車道沿路的美麗景緻，適逢疫情期間，民眾悶了很久，可趁此機會外出透透氣，認識新竹濱海風情。

25日晚間7點登場的「音樂晚會－蝦趴新月咖緊來」，由DJ圓圓主持，並由八三夭、徐佳瑩、畢書盡、嘻哈樂團丘與樂、李愛綺、江志豐等人接力演唱，音樂會全程將在「藝遊竹北」活動官網直播；26日的「鐵馬遊程-相揪竹北卡打車」，邀請民眾相揪踩卡打車，從竹北後火站出發，沿途經過新月沙灘周邊農漁業景點，體驗專屬竹北獨有的在地迷人景色。

今年活動也延續以往規畫「環保淨灘」、「沙板．風帆車體驗」、「人體泡泡足球」、「新月沙畫DIY」等，「新月玩GAME」則透過電子發票及手機app，可回答新月沙灘問題並有機會獲得獎勵。

竹北市公所也提醒民眾，25日新月沙灘周邊道路將有交通管制，下午3點到晚上10點30分，由接駁車前往竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站，會場也有提供老弱婦孺的電動車接送服務，相關資訊可上活動官網查詢。

26日的「鐵馬遊程-相揪竹北卡打車」，邀請民眾相揪踩卡打車，從竹北後火站出發，沿途經過新月沙灘周邊農漁業景點。記者陳斯穎／攝影
26日的「鐵馬遊程-相揪竹北卡打車」，邀請民眾相揪踩卡打車，從竹北後火站出發，沿途經過新月沙灘周邊農漁業景點。記者陳斯穎／攝影

沙灘 北市 新竹

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