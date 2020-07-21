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竹縣推五峰鄉幸福巴士2路線 隨招隨停便利民眾搭車
新竹縣政府協助五峰鄉公所爭取交通部公路總局「109年公路公共運輸多元推升計畫」經費76萬元，推動幸福巴士花園竹林線及桃山線2條路線，將在7月28日通車。縣長楊文科表示，盼使偏鄉大眾運輸更完整，讓五峰鄉民眾在就醫、洽公及購物等更加便利。
五峰鄉目前僅有大隘村及桃山村北端有公路客運行駛，花園村及竹林村皆無，交旅處長游志祥表示，住在花園竹林或是桃山部落居民，想要下山採買或就醫，需要自行開車或是與鄰居共乘，相當不便，此次推動的幸福巴士為中型巴士，可乘載20人，規畫2條路線，雖有固定的站點，但為方便沿途民眾上下車，可採隨招隨停方式，民眾不需要步行至固定站點，增加其乘車便利性，未來也會與鄉公所共同行銷此路線，讓鄉民及遊客一起來共乘使用。
交旅處指出，2條路線行駛方式統一由五峰鄉公所出發，花園竹林線全長約42公里，主要是服務村內的就醫、洽公與購物的基本民行，每周一、二、四行駛，早上、下午各一班次，沿途行駛122縣道經天湖、羅山，最後再行駛竹63線回到五峰鄉公所。
桃山線則全長約43公里，每周三、五行駛，早上、下午各一班次，沿途行駛縣道122經土場、白蘭、涼山、舊十八兒，最後行駛隘蘭聯絡道路回到五峰鄉公所，將鄉內的居民接駁至五峰鄉公所，讓居民可以轉乘公路客運前往竹東鎮市區。
交旅處說，幸福巴士收費標準為一段票，全票15元、優待票5元，優待票使用對象為年滿65歲以上且持有身分證明的本國國民及外籍人士、年滿55歲以上原住民且持有身分證明的本國國民、持有身心障礙者手冊的身心障礙者及其必要1名陪伴者、身高未滿150公分或未滿12歲的兒童，及未滿16歲的在學學生。
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