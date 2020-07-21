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雜草蔓生30年 桃園區兒11公園今熱鬧動土

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府經協調建商購地以容積移轉方式，終於盼來公園開發契機，今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府經協調建商購地以容積移轉方式，終於盼來公園開發契機，今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮。記者張裕珍／攝影

桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府經協調建商購地以容積移轉方式，終於盼來公園開發契機，今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮，逾百名鄉親見證，工程費453萬元，預計10月就能完工。

桃園市長鄭文燦今天親自出席動土典禮表示，桃園升格後積極開發可及性高鄰里行公園，方便市民休憩、活動，不過因為土地徵收款較高，開發容易面臨瓶頸，市府盡量與地主協調採土地容移方式處理，地主也能獲得一定比例補償費，達到多贏局面。

桃園區兒十一公園位於福山街巷內，周邊緊鄰住宅區，經區公所初步規畫，公園將新設入口廣場意象空間、建置環型步道及各式綠化設施並廣植花草樹木，還有一處多功能用途的三角廣場及新增的體健設施，兼具景觀與休憩的活動空間，另動線規畫上也將串連福山街與福德宮旁的巷道，大大縮短了社區間往來的路程。

鄭文燦也提到，桃園兒十一公園經努力整合約取得6成土地，將優先開發，讓居民可提早使用公共設施，預計10月中旬完成第1階段開發，未來市府將持續與地主協調取得更完整土地，未來研擬在公園設置民富社福館，涵蓋公托、日照中心、幼兒園等設施。

大興里里長何金成說，此處空地有十多名地主，過去雜草叢生，經多名在地議員協助，市長也努力協調有成，雖然兒十一公園以兒童公園為主題，但未來步道、體健設施等將迎合老中少需求，方便各個年齡層的居民使用，大家都相當開心盼到活化。

桃園市議會副議長李曉鐘、市議員李光達、林政賢、陳美梅、簡智翔、蘇家明、桃園區長陳玉明等人今天都出席動土典禮，李曉鐘說，感謝市府團隊積極推動各項大小建設，用最少的經費做出最好的工程品質，未來議會會持續支持建設，也會做好監督。

桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府經協調建商購地以容積移轉方式，終於盼來公園開發契機，今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府經協調建商購地以容積移轉方式，終於盼來公園開發契機，今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮。記者張裕珍／攝影
桃園區公所今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮，未來將有步道與體健設施供民眾使用。圖／桃園區公所提供
桃園區公所今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮，未來將有步道與體健設施供民眾使用。圖／桃園區公所提供
桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府經協調建商購地以容積移轉方式，終於盼來公園開發契機，今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區福山街42巷口一處463坪大空地，雜草蔓生長達30年，地方積極爭取活化，市府經協調建商購地以容積移轉方式，終於盼來公園開發契機，今早舉行兒十一公園綠美化工程動土典禮。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 幼兒園 綠美化

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