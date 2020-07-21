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竹縣爭取前瞻補助2628萬元 改善竹東生態公園老舊設施

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
此次計畫施作內容主要為修繕公園既有設施，改善項目內容包括水撲滿-雨水截流設施、老舊水車拆除重新施作等。記者陳斯穎／攝影
此次計畫施作內容主要為修繕公園既有設施，改善項目內容包括水撲滿-雨水截流設施、老舊水車拆除重新施作等。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹東頭前溪生態公園已設置約15年，園內公共設施老舊損壞，為恢復公園原有風貌，竹縣府環保局爭取經濟部水利署前瞻「頭前溪生態公園水環境改善計畫」補助約2628萬，其中中央補助2050萬，縣府自籌578萬，今天舉辦開工典禮，預計今年11月中旬完工，盡快提供民眾完善的公園服務品質。

縣長楊文科、竹東鎮長張順朋及多名縣議員等人均出席開工典禮，祈求工程順利。

楊文科表示，竹東頭前溪生態公園面積約150公頃，園內有黃頭鷺、小白鷺、紅冠水雞、斯文豪氏攀蜥及縣鳥五色鳥，為保有豐富生態環境，此次工程特別使用「生態工法」塑造，改善公園現有設施不足處，建構頭前溪帶狀綠色廊道，讓前來遊玩、運動的民眾，有更優質休憩空間。此外，縣府每年也編列800萬元，委託專業廠商進行竹東生態公園環境維護事宜。

環保局代理局長羅仕臣說，環保局多次與當地村里長會勘，聽取民眾需求，此次計畫施作內容主要為修繕公園既有設施，改善項目內容包括水撲滿-雨水截流設施，能儲存雨水達到灌溉植物，達到雨水再利用；老舊水車拆除重新施作、既有3座停車空間改善，並特別使用透水瀝青，讓雨水落下滲透到地板，對於生態及減少公園積水相當助益。

另外，生態池也將補種植水草植物，並改善水池旁的木平台與木棧橋，串連整個頭前溪景觀設計，設置導覽牌、景觀平台、籃球場內設照明設備，供民眾夜間使用。

新竹縣長楊文科（右三）、竹東鎮長張順朋（右四）及多名縣議員等人均出席開工典禮，祈求工程順利。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（右三）、竹東鎮長張順朋（右四）及多名縣議員等人均出席開工典禮，祈求工程順利。記者陳斯穎／攝影

生態公園 楊文科 新竹

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