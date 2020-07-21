快訊

超商開5個月就關！台北民生社區爆店面大出走 90間待租

「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

向森林護管員致敬 林務局邀當一日巡山員

中央社 / 苗栗縣21日電

林務局新竹林區管理處為響應「世界巡護員日」，向守護台灣森林護管員致敬，25日將在苗栗縣南庄鄉加里山登山步道舉辦「一日巡護體驗活動」，開放民眾報名體驗巡山員的日常。

林務局新竹林管處今天表示，森林護管員就是大家口中的「巡山員」，平常除與警方查緝盜伐國有林木的「山老鼠」外，還要負責森林資源管理、植樹造林、步道巡護、棲地及野生動物植物管理、治山防災等，工作內容包羅萬象，工作地點更是一般人難以想像。

新竹林管處表示，國際巡護員聯合會（International Ranger Federation，IRF）宗旨是保護地球上的天然資源，其中包括森林資源，為感謝所有巡護員辛勞執勤付出，選定每年7月31日為「世界巡護員日」，為響應世界巡護員日，林務局特別舉辦「一日巡護體驗」等系列活動。

「一日巡護體驗」將由森林護管員與國家森林調查監測志工，帶領民眾一起認識山林、守護山林，新竹林管處表示，體驗行程從南庄鄉加里山登山口出發，行程來回約1公里，時間約1小時，一般民眾都可參加。

新竹林管處指出，巡護體驗活動採現場報名，不需預約、也不收報名費，過程中森林護管員除分享巡山日常外，也將帶領民眾進入牛樟盜伐現場，讓大家實際感受身為巡山員辛勞，走完行程還可獲得精美宣導品，有興趣的民眾可於25日上午7時至12時，直接前往加里山登山口報名參加。

新竹 南庄

延伸閱讀

野放2個月後 台東廣原小熊找到固定的家

提高救援野放率！東部成立首座「野生動物救傷中心」

影／森林遊樂區免費入園首選太平山最划算 人車大爆棚

國家森林遊樂區免費入園一次全攻略 最划算的是這裡

相關新聞

沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

氣象局高溫警報連發，台灣鐵路局苗栗火車沒有冷氣空調，長期火車通勤族單小姐投訴「像非洲落後車站」，夏天熱到離譜，最近後站又...

苗栗市手機今午2點半響警報莫緊張 民安6號演習測試

苗栗縣109年全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，今天上午10點40分在苗栗後備指揮部兵棋推演，綜合實作下午2點在苗...

桃園防溺水 聯合水域救援訓練

桃園市政府列管的10大危險水域，都屬於天然水域，因廣闊水域易生危險，均禁止民眾玩水、戲水，並在明顯定點設置禁止下水、游泳...

大享容器擴廠計畫 環評通過

新竹縣竹北市大享容器公司擴建計畫昨天闖關環境影響評估委員會，因許多民眾關注此計畫，質疑大享擴廠的適法性及汙染等問題，因此...

竹市興南公園 將改造為全齡休憩站

新竹市政府推動「進擊的公園」計畫，5年內投入近5億元翻新市區23座公園，另規畫啟動「2.0版進擊計畫」，將向中央爭取經費...

𠊎講客運動頒獎 苗縣最風光

客委會「𠊎講客」運動績優單位昨天在台北市中正紀念堂演藝廳舉辦，桃竹竹苗4縣市都獲獎，苗栗縣長徐耀昌與新竹縣長楊文科都出...

竹北大享容器擴廠計畫 今通過環評審查

新竹縣竹北市大享容器公司擴建計畫今天闖關環境影響評估委員會，因許多民眾關注此計畫，質疑大享擴廠的適法性及汙染等問題，因此...

投入800萬元 竹市府改造興南公園為全齡休憩站

新竹市興南公園已有近30歲歷史，設施老舊零散、鋪面高低不平，市府獲內政部營建署補助，將投入總經費800萬元改造，預計增加...

不放棄就能逆轉人生 視障林佳箴首位取得英咖啡證照

為了鼓勵企業多聘雇身心障礙者，台北市勞動局勞動力重建處今天舉辦「推廣企業認識身心障礙就業者影片播映及共融活動」，邀請中華...

打工怕遇奧客改選公部門 400名學生今桃市府報到

為讓設籍桃園的大專校院學生，用暑期工讀累積職場實務經驗，桃園市政府就業服務處辦理「109年度大專青年學生公部門暑期工讀計...

竹縣尖石、五峰農作物遭獼猴危害 縣府祭2種防治手段

新竹縣尖石、五峰鄉等山區種植水蜜桃、甜柿等經濟果樹，每逢產季台灣獼猴偷吃水果事件就頻傳，為了減輕農民損失，新竹縣政府農業...

熱門新聞

一張照片曝農遊券買氣旺 台南麻豆農會：超市業績增5成

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

暫緩2個月…南鐵地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

北海岸「鬼屋」遭強收4000萬彩繪費？ 新北市府急澄清

沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。