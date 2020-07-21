向森林護管員致敬 林務局邀當一日巡山員
林務局新竹林區管理處為響應「世界巡護員日」，向守護台灣森林護管員致敬，25日將在苗栗縣南庄鄉加里山登山步道舉辦「一日巡護體驗活動」，開放民眾報名體驗巡山員的日常。
林務局新竹林管處今天表示，森林護管員就是大家口中的「巡山員」，平常除與警方查緝盜伐國有林木的「山老鼠」外，還要負責森林資源管理、植樹造林、步道巡護、棲地及野生動物植物管理、治山防災等，工作內容包羅萬象，工作地點更是一般人難以想像。
新竹林管處表示，國際巡護員聯合會（International Ranger Federation，IRF）宗旨是保護地球上的天然資源，其中包括森林資源，為感謝所有巡護員辛勞執勤付出，選定每年7月31日為「世界巡護員日」，為響應世界巡護員日，林務局特別舉辦「一日巡護體驗」等系列活動。
「一日巡護體驗」將由森林護管員與國家森林調查監測志工，帶領民眾一起認識山林、守護山林，新竹林管處表示，體驗行程從南庄鄉加里山登山口出發，行程來回約1公里，時間約1小時，一般民眾都可參加。
新竹林管處指出，巡護體驗活動採現場報名，不需預約、也不收報名費，過程中森林護管員除分享巡山日常外，也將帶領民眾進入牛樟盜伐現場，讓大家實際感受身為巡山員辛勞，走完行程還可獲得精美宣導品，有興趣的民眾可於25日上午7時至12時，直接前往加里山登山口報名參加。
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