竹蓮寺捐贈消防先鋒車 守護市民居家安全

新竹市竹蓮寺今天捐贈新竹市消防局消防先鋒車一輛，市長林智堅到場見證。他表示，感謝竹蓮寺熱心公益造福地方，多年陸續捐贈近新台幣740萬元消防設施，守護市民居家安全。

竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿致詞表示，消防設施重要，新竹市政府也編列高額預算，但可能還是不夠，因此，他號召民間力量，讓各地宮廟加入捐贈消防設備，讓消防設備更加齊全，市民住的更安心。

許修睿說，而在消防車的部分比較欠缺，明年竹蓮寺將再捐贈一台消防水車，也感謝警義消對新竹安全的貢獻。

林智堅說，竹蓮寺平時大力推廣傳統文化，長期支持各項市政工作推動與社會公益活動。除陸續捐贈將近740萬元消防設施，也曾提供市府3000顆住警器等，這次再捐贈消防先鋒車一輛。

消防局長李世恭表示，感謝竹蓮寺再次捐贈消防先鋒車，也對消防局工作付出努力給予支持與肯定。未來，消防局將善盡車輛及裝備器材使用，擴大新竹市救援能量，以解決市民救災需求，共同打造幸福安全城市。