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重視消防員安全 竹蓮寺捐贈消防先鋒車　明年再捐水車

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市竹蓮寺今捐贈竹市消防局一輛消防先鋒車，由市長林智堅與議會議長、竹蓮寺主委許修睿一起鳴笛，象徵正式啟用。記者王駿杰／攝影
新竹市竹蓮寺今捐贈竹市消防局一輛消防先鋒車，由市長林智堅與議會議長、竹蓮寺主委許修睿一起鳴笛，象徵正式啟用。記者王駿杰／攝影

新竹市竹蓮寺是大新竹地區重要信仰中心，今捐贈竹市消防局一輛消防先鋒車，由市長林智堅與議會議長、竹蓮寺主委許修睿一起鳴笛，象徵正式啟用，林智堅也頒發捐贈感謝牌，許修睿長年關注民生議題，更重視消防員安全，預告明年將會再捐贈一輛消防水車。

議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，同時，竹蓮寺也是大新竹地區重要的信仰中心，不只大力推廣傳統文化如七夕成年禮，更長期支持各項市政工作推動。

據統計，竹蓮寺於2015年、2017年共捐贈兩千顆住警器給市府，2018年也捐贈一千顆住警器、一輛救護車，加上今天捐贈的消防先鋒車，已陸續捐贈將近740萬元的消防設施，展現大廟安定人心的力量。

此外，林智堅也十分關心消防人員安危，上任以來投入超過2.13億元經費添購各式消防設備，新竹市民間團體也捐贈消防局超過1.15億元的各式消防車輛及裝備，不僅確保打火弟兄的安全，也提升各類救護能量。

消防局長李世恭說，消防局感謝各界的捐贈，會妥善規劃使用以解決市民消防安全需求，竹蓮寺2017捐贈的救護車已出勤1500趟以上，消防局感謝竹蓮寺與許多捐贈者不求回報的善行。

新竹市竹蓮寺今捐贈竹市消防局一輛消防先鋒車，由市長林智堅與議會議長、竹蓮寺主委許修睿一起鳴笛，象徵正式啟用。記者王駿杰／攝影
新竹市竹蓮寺今捐贈竹市消防局一輛消防先鋒車，由市長林智堅與議會議長、竹蓮寺主委許修睿一起鳴笛，象徵正式啟用。記者王駿杰／攝影

新竹 林智堅 救護車

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