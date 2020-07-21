沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

氣象局高溫警報連發，台灣鐵路局苗栗火車沒有冷氣空調，長期火車通勤族單小姐投訴「像非洲落後車站」，夏天熱到離譜，最近後站又施工表演廣場，完全沒有機車停車格，有如惡整騎士，強迫停進收費停車場。

單小姐向聯合報系投訴，她指出，她是苗栗長期通勤族，苗栗火車站被列為台鐵一等站，但是候車大廳有如簡易站或招呼站（無人站）等級，候車椅子像難民坐的木椅，沒有靠背為難搭車長者，且天氣高溫不斷，7月20日中午溫度攝氏33度，苗栗車站簡直「熱死人」！

她表示，台鐵根本不體察苗栗乘客民怨，還有車站的電梯都是採光透明，沒有空調冷氣，實測溫度更是飆破攝氏40度高溫，台鐵電梯變成烤爐，更讓人火大的是苗栗車站後站廣場7月19日完工表演廣場，機車停車格不見了，惡整苗栗乘客嗎？

台鐵苗栗車站站長吳俊德回應說，苗栗火車站採綠建築，候車大廳兩邊通風，裝設空調冷氣不太可能，不過，近來天氣高溫，車站會盡量開窗戶增加風扇降溫，候車木椅未設計椅背，主要考量景觀，可以觀賞到鐵路，木椅及戶外型電梯裝空調冷氣問題可以研議。

至於苗栗後站新施工表演廣場，苗栗縣政府水利處城鄉發展科長何明龍說，施工前也根本沒有機車停車格，而是機車違規停在人行道，縣府因此爭取中央前瞻基礎建設計畫「城鎮之心」計畫，整體改善苗栗火車站景觀工程，整頓機車違停亂象。