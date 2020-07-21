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沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台鐵苗栗車站候車木椅沒有靠背，被投訴不友善長輩，站方回應是考量景觀的設計。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗車站候車木椅沒有靠背，被投訴不友善長輩，站方回應是考量景觀的設計。記者范榮達／攝影

氣象局高溫警報連發，台灣鐵路局苗栗火車沒有冷氣空調，長期火車通勤族單小姐投訴「像非洲落後車站」，夏天熱到離譜，最近後站又施工表演廣場，完全沒有機車停車格，有如惡整騎士，強迫停進收費停車場。

單小姐向聯合報系投訴，她指出，她是苗栗長期通勤族，苗栗火車站被列為台鐵一等站，但是候車大廳有如簡易站或招呼站（無人站）等級，候車椅子像難民坐的木椅，沒有靠背為難搭車長者，且天氣高溫不斷，7月20日中午溫度攝氏33度，苗栗車站簡直「熱死人」！

她表示，台鐵根本不體察苗栗乘客民怨，還有車站的電梯都是採光透明，沒有空調冷氣，實測溫度更是飆破攝氏40度高溫，台鐵電梯變成烤爐，更讓人火大的是苗栗車站後站廣場7月19日完工表演廣場，機車停車格不見了，惡整苗栗乘客嗎？

台鐵苗栗車站站長吳俊德回應說，苗栗火車站採綠建築，候車大廳兩邊通風，裝設空調冷氣不太可能，不過，近來天氣高溫，車站會盡量開窗戶增加風扇降溫，候車木椅未設計椅背，主要考量景觀，可以觀賞到鐵路，木椅及戶外型電梯裝空調冷氣問題可以研議。

至於苗栗後站新施工表演廣場，苗栗縣政府水利處城鄉發展科長何明龍說，施工前也根本沒有機車停車格，而是機車違規停在人行道，縣府因此爭取中央前瞻基礎建設計畫「城鎮之心」計畫，整體改善苗栗火車站景觀工程，整頓機車違停亂象。

他說，苗栗後站廣場將來也不會規畫機車停車格，但縣府協調鐵路局同意，計畫後站往北延著鐵路邊100多公尺鐵路局土地，將畫設免費機車停車格，方便騎士停放，也籲請守法，警方將後站列為重點取締違規停車，小心荷包失血。

台鐵苗栗車站電梯沒有空調冷氣，被投訴夏天有如烤爐，站方將研議。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗車站電梯沒有空調冷氣，被投訴夏天有如烤爐，站方將研議。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗車站候車大廳沒有空調冷氣，被投訴夏天中午熱死人，站方回應車站是綠建築設計。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗車站候車大廳沒有空調冷氣，被投訴夏天中午熱死人，站方回應車站是綠建築設計。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗車站後站廣場新設表演廣場，沒有規畫機車停車格遭投訴。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗車站後站廣場新設表演廣場，沒有規畫機車停車格遭投訴。記者范榮達／攝影

高溫 台鐵

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