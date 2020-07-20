竹北大享容器擴廠計畫 今通過環評審查

新竹縣竹北市大享容器公司擴建計畫今天闖關環境影響評估委員會，因許多民眾關注此計畫，質疑大享擴廠的適法性及汙染等問題，因此審查會議召開逾3小時，最後以8票同意通過，4票補正後再審，通過環評審查。

竹北市大享容器公司擴建計畫，規畫將廠房、工廠面積擴展為5.8公頃，但因大享容器緊鄰學校與住宅，生產設備24小時不停運轉，產生噪音、空污問題，有近百名民眾連署反對擴廠，議員及民眾在今天會議開始前在環保局門口集結呼口號，並在會議中針對工廠現況及擴廠的適法性、空氣污染、異味、水污染、噪音及箱涵設置等問題提出質疑，憂心擴建後空污影響附近國中小學童，希望大享將現階段既有問題具體且有效改善後，再談擴廠。

新竹縣政府產發處表示，大享依「興辦工業人申請利用特定農業區之毗連非都市土地擴展計畫」，申請利用毗連非都市土地特定農業區農牧用地，將土地面積由3公頃擴展為5.8公頃，並已在去年7月25日同意核定在案，大享依過去幾次的環評委員意見進行相關修正，今年7月7日申請變更，產發處依規定審查中。

擴廠適法性部分，環評委員表示，擴建計畫去年已經過目的事業主管機關核准在案，適法性應無異議，若有違建等問題，應另案請縣府工務處依規查處，非環評審查會議範疇，另大享過去有諸多違反環保相關規定紀錄，應思考與居民簽訂共同監督同意書，或與環保局成立專案監督計畫的可行性，消除多數民眾疑慮。也有環評委員指出，大享應補充相關資料，包含確認環說書件內容真實性及可行性、擴廠必要性、具體的替代方案內容、噪音改善數據、空污防制設備及廢水處理設施效能應再提升、廢水全回收可行性及敦親睦鄰等。

大享公司則表示，依環說書內容，公司擴廠後各項環境污染皆明顯降低，包含承諾擴廠後搭配窯爐更新汰換時，燃料全部汰換為天然氣，空氣污染物較擴廠前大幅降低；噪音部分則採加設三合一浪板等隔音設備，並針對堆高機行駛路徑重新鋪設及加強員工訓練等。

廢水部分則採廢水100%回收，並廢除現有放流口，而為整治溝渠，將設置單孔箱涵，並保證作為馬路通行，不堆置任何東西。大享指出，公司也邀請民眾進工廠內參觀協調，目前已增設非上班時間民眾聯絡專線等方式改善。