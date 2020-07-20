桃園市府榮獲客語評核優等 6公所、4幼兒園獲佳等

客家委員會今天舉辦「𠊎講客運動績優單位」頒獎典禮，桃園市政府獲「優等」（特優從缺），大園、中壢、新屋、楊梅、龍潭及觀音區公所及新屋幼兒園、觀音幼兒園、楊心國小附設幼兒園及溪海大自然幼兒園獲獎佳等，合計獲頒680萬元獎勵金。

桃園市有90萬客家人，市府致力傳承及推廣客家語言文化，成立客家事務輔導團跨局處整合教育、民政、交通、醫療、社會等各領域機關代表及學者專家，輔導區公所推動客家語言整體發展。

在市府團隊努力下，108年積極推動客語認證、客語學習及營造公私部門客語友善環境，更打造許多亮點項目如客語認證初級、中級暨中高級報名人數皆為全國之冠，率全國之先核發客語書寫公文，開設「小小客語店長」親子共學課程；此外，也將客語學習推廣至臺灣石門農田水利會、農會、陸軍通信電子資訊訓練中心，並持續開發免費客語有聲Line貼圖及客語撲克牌等，增加客語學習的多元管道。

為落實客語向下扎根，市府積極推動幼兒客語沉浸式教學，今天獲表揚的新屋幼兒園、觀音幼兒園、楊心國小附設幼兒園及溪海大自然幼兒園，都是加入客語沉浸式教學計畫2年以上的園所。