「𠊎講客」運動頒獎苗栗縣最風光 囊括1300萬元獎金

客委會「𠊎講客」運動績優單位今天頒獎典禮，苗栗縣最風光，縣府及11個鄉鎮市公所獲獎，總獎金1300萬元，全國第1名，縣長徐耀昌分享在苗栗縣政府「𠊎講客」，公共事務服務都是客家話優先，希望客家母語及文化，世世代代傳承下去。

今天頒獎典禮在台北市中正紀念堂演藝廳舉辦，表揚推動客語為通行語成效評核績優單位、教學績優學校及人員，徐耀昌到場領獎，苗栗縣也最風光，縣府甲組優等獎勵金500萬元，乙組優等苗栗市、公館鄉，三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，各獲獎勵金100萬元；佳等頭份市、三灣鄉、頭屋鄉、造橋鄉、獅潭鄉及銅鑼鄉公所，各獲獎勵金50萬元。

徐耀昌說，苗栗縣客家人口約佔65％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，所以落實客家基本法，推動客家事務責無旁貸，縣府雖無專責的客家事務局，但各局處都全力將客家融入業務推動，去年邀集18鄉鎮市長召開宣示齊心推動「𠊎講客」運動，鼓勵鄉親多多報考客語能力認證。

縣府各個角落都有「𠊎講客」，活動的主持人都要求至少一半說客家話，總機電話語音以客家話優先，第二個才是國語，將來電梯語音服務，也將建置客語優先，值得一提是苗栗縣議會去年5月定期會，率先提供客語同步口譯，成為全國第一個說客語的議會。