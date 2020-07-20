鼓勵民眾參加客語檢定 竹縣祭最高3000元獎金

新竹縣為客家大縣，為推廣客語，新竹縣政府特別祭出獎勵金，鼓勵縣民、縣府所屬機關及鄉鎮市公所職員工參加客語檢定，通過初級至中高級認證者，可分別獲得1000至3000元的現金或禮券，「109年度客語能力初級認證」即日起到8月31日報名，歡迎民眾踴躍報考客語檢定拿獎金。

新竹縣政府獲頒客家委員會「108推動客語為通行語執行成效」評核佳等100萬獎金，寶山鄉、竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、橫山鄉也獲得佳等，分別獲得50萬元獎勵金，縣長楊文科今天出席在台北舉辦的頒獎典禮。

楊文科表示，縣內客家人口有36萬多，佔縣內人口逾7成，推廣客語為新竹縣重要工作之一，縣府特別將獲得的100萬元獎金，再投入提升縣內客語生活環境，其中60萬元將作為鼓勵縣民及公教人員參與客語認證的獎勵金，通過初級、中級、中高級認證的縣民，可獲得1000、2000、3000元的現金，公務員工則為同額禮券。

此外，每周的主管會報上，楊文科也帶頭以客語主持會議，積極營造客語友善環境，教育處也在去年推動縣立各級中小學生客語認證合格獎金1000至3000元。

縣府指出，除了祭出獎金，人事處也提出2020年公務人員客語能力與認證實施計畫，給參加客語認證輔導班課程並參加客語能力考試者嘉獎、補休，通過考試者補助報名費等獎勵，希望多管齊下推動大家一起學客語，盼明年新竹縣能夠有更好的成績。