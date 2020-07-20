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搶攻疫後商機 桃園助旅行業超前部署醫療旅遊

中央社 / 桃園20日電

桃園市政府觀光旅遊局今天委託桃園市旅行商業同業公會辦理「旅行業防疫旅遊教育訓練及種子員工培訓津貼方案」，透過與醫院合作進行醫療課程培訓，搶攻疫後醫療旅遊商機。

觀光旅遊局長楊勝評表示，市府在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，特別針對轄內以接待國外旅客及帶團出國旅行社推出「紓困3.0」，並結合聯新國際醫院鎖定防疫旅遊及醫療觀光為課程主軸，內容包含健檢、睡眠、運動科學等，超前部署國際未來旅遊新藍海。

楊勝評說，從今天起至24日共5梯次同時開訓，每梯次100人，共500名旅行業者代表參加，參加的學員完成38小時的訓練時數，每人可獲得市府提供的補助費新台幣6000元，未來在邊境開放時也能無縫接軌，讓桃園市的旅遊擁有更多面向的選擇。

桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪表示，每梯次的課程都規劃至醫院進行實地培訓及參訪，是全台唯一為旅行業者量身打造的醫療旅遊實戰班，讓學員們瞭解國際醫療旅遊趨勢，更能注入「觀光醫療、服務創新」及「防疫升級、旅遊安心」產業活力。

桃園市旅館商業同業公會與聯新國際醫院，也在楊勝評的見證之下宣布成立「桃園醫療旅遊聯盟」，合力打造醫療旅遊平台，以高品質、高科技、完整專科、專業團隊、感動服務、合理價格等優勢，擬定疫後快速拓源的行銷策略，擴大觀光產業的復甦力道。

防疫旅遊 疫情 睡眠

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