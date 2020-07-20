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投入800萬元 竹市府改造興南公園為全齡休憩站

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市興南公園已有近30歲歷史，設施老舊零散、鋪面高低不平，市府獲內政部營建署補助，將投入總經費800萬元改造。圖／新竹市政府提供
新竹市興南公園已有近30歲歷史，設施老舊零散、鋪面高低不平，市府獲內政部營建署補助，將投入總經費800萬元改造。圖／新竹市政府提供

新竹市興南公園已有近30歲歷史，設施老舊零散、鋪面高低不平，市府獲內政部營建署補助，將投入總經費800萬元改造，預計增加體健及照明等多項設施、並打造全區無障礙動線，將興南公園改造為全齡樂活、全時段都能安心使用的城市中繼點。

市府今舉辦開工典禮，副市長沈慧虹表示，林智堅上任後啟動「進擊的公園」計畫，5年內投入近5億元預算，翻新市區23座公園，保留大樹、改善排水，並為每座公園量身設計專屬遊具，8月底建國公園完工後就達成第一階段目標。

公園改善雖非大工程，卻像自家的客廳一樣，是每位民眾都能使用的空間，透過小細節的改善才能打造幸福城市。竹市連3年獲得幸福城市美名，就是透過不斷提升生活品質，包括「路平計畫」改造超過200萬平方公尺、「掀綠計畫」綠地空間、「進擊的公園」綠化100公頃公園面積。

另外，市府也著手「進擊的公園2.0版」計畫，盤點急需改造的公園，向內政部營建署爭取到總經費超過一億。今啟動的興南公園改造計畫就是進擊的公園2.0版第一座公園。

城銷處表示，興南公園內部被民眾堆置雜物，造成環境髒亂，且公園內綠地面積少，多為水泥及高壓磚，鋪面種類多又高低不平，易造成局部積水。本次興南公園環境改善工程將保留既有樹木，修整植栽、減少硬質舖面，並增加草地綠蔭，打造全齡、全區無障礙通行動線。

城銷處表示，市府將會在興南公園的老榕樹蔭下設置靜態活動區，並修整現有涼亭及長廊棚架，讓鄰里居民在此話家常；也會設置鞦韆和滑梯遊戲區，改善及整合體健設施，讓大小朋友都能在此健身；最後也會更新全區照明，成為安心又安全的夜間活動好所在。

市府獲內政部營建署補助，將投入總經費800萬元改造興南公園，今舉辦開工典禮，
市府獲內政部營建署補助，將投入總經費800萬元改造興南公園，今舉辦開工典禮，

內政部 新竹 林智堅

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