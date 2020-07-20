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不放棄就能逆轉人生 視障林佳箴首位取得英咖啡證照

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為了鼓勵企業多聘雇身心障礙者，台北市勞動局勞動力重建處今天舉辦「推廣企業認識身心障礙就業者影片播映及共融活動」。記者林麗玉／攝影
為了鼓勵企業多聘雇身心障礙者，台北市勞動局勞動力重建處今天舉辦「推廣企業認識身心障礙就業者影片播映及共融活動」。記者林麗玉／攝影

為了鼓勵企業多聘雇身心障礙者，台北市勞動局勞動力重建處今天舉辦「推廣企業認識身心障礙就業者影片播映及共融活動」，邀請中華電信、摩斯漢堡、及聯華食品等標竿企業，分享進用身障者經驗。勞動局長陳信瑜表示，企業雇用身障者已是趨勢，企業只需思考身障者的能力可以放在什麼樣的位置，就能適才適所。

出席記者會分享進用身障員工的摩斯漢堡總經理高順興說，目前摩斯全省分店都進用有身心障礙員工，公司還稱他們為小天使，對於身障員工的工作能力，高說，曾令他印象深刻的是，摩斯新竹高鐵站分店曾有一名身障員工，遠遠就可以聽到這名員工常非常有活力地喊「歡迎光臨、您好」、並問候熟客「今天比較晚來喔，要不要點某某套餐？」正因這名員工的活力，讓其他員工士氣提振。

高順興說，摩斯更有一名20年年資的資深員工，儘管本身是身障朋友，但製作出的奶昔可說是無人能比，還曾獲公司內部打奶昔比賽第一名。

同樣聘雇許多身障員工的聯華食品副總陳淑芬表示，身障朋友的工作能力無庸置疑，企業該做的，就是依照每個同仁的特質分配不同工作，尤其身障朋友多很細心、更有耐心，公司就有一名身障員工，儘管不會開車，卻能開堆高機，只要給機會，身障朋友一樣可以勝任工作，甚至做到最好。

今天記者會現場，勞動力重建處也邀請首位取得英國國際咖啡師證照的視障咖啡師林佳箴、及重度聽障甜點烘焙師劉凡真現場製作手沖咖啡及甜點。林佳箴說，儘管她的視力僅0.01，重度視障下，要做任何事都比一般人困難，「但只要不放棄，人生就能逆轉」。

局長陳信瑜也在記者會上，跟著劉凡真學做甜點，陳信瑜說，自己動手操作之後，才知道裝飾甜點的困難度，相當佩服這些身障專業職人的工作能力。

身障者 甜點

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