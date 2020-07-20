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打工怕遇奧客改選公部門 400名學生今桃市府報到

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
大專青年學生公部門暑期工讀辦理職前說明會，桃園市長鄭文燦表示，雖然每個人分發的單位不一樣，但每個工作都有它值得學習的地方，以此勉勵學生。記者陳夢茹／攝影
大專青年學生公部門暑期工讀辦理職前說明會，桃園市長鄭文燦表示，雖然每個人分發的單位不一樣，但每個工作都有它值得學習的地方，以此勉勵學生。記者陳夢茹／攝影

為讓設籍桃園的大專校院學生，用暑期工讀累積職場實務經驗，桃園市政府就業服務處辦理「109年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供400個工讀名額。今天辦理職前說明會，有學生表示，過去在餐飲業常遇到奧客，政府辦的工讀活動感覺較有保障，才決定要參加。

就業服務處長劉玉儀表示，大專青年學生公部門暑期工讀計畫採取報名機制，往年約有2500人報名，不過今年報名截止時間剛好為5月，正是疫情嚴峻時期，因此報名人數較去年少約800人。她解釋，從1千多人中抽出400人，每人能填寫10個志願排序，再以志願分發，時薪158元，總計工讀6個禮拜，全員皆有保勞健保。

大專青年學生公部門暑期工讀辦理職前說明會，桃園市長鄭文燦也到場參與，他說，一般生從1426人抽出260名人，等於4人只有1人能中籤，相當不容易，他勉勵學生，雖然每個人分發的單位不一樣，但每個工作都有它值得學習的地方。

鄭文燦表示，桃園是現在進步最快的城市，即便台灣正在少子化，出生率僅有18萬人，死亡率高於出生率，有很多偏鄉學校找不到學生，不過桃園卻是逆成長，一年增加4萬人，不僅陸續徵召老師、桃園警察局增編約1千人、消防增編500人、市府增編400人等。

資管系黃姓學生表示，在過去的打工經驗中，曾在收銀時遇到不理性的客人，會要求結帳要一樣商品開一張發票，這次分發到區公所的工讀職缺，她認為市府開的工讀職缺會較有保障。郭姓學生則說，公部門能學習到外頭學不到的東西，未來也考公部門考試，算是提前了解職場生活。

為讓設籍桃園的大專校院學生，用暑期工讀累積職場實務經驗，桃園市政府就業服務處辦理「109年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供400個工讀名額，今天辦理職前說明會。記者陳夢茹／攝影
為讓設籍桃園的大專校院學生，用暑期工讀累積職場實務經驗，桃園市政府就業服務處辦理「109年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供400個工讀名額，今天辦理職前說明會。記者陳夢茹／攝影

青年 鄭文燦 職場

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