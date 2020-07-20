竹縣尖石、五峰農作物遭獼猴危害 縣府祭2種防治手段

新竹縣尖石、五峰鄉等山區種植水蜜桃、甜柿等經濟果樹，每逢產季台灣獼猴偷吃水果事件就頻傳，為了減輕農民損失，新竹縣政府農業處依據農委會「防治臺灣獼猴危害農作處理行動計畫」，提供防治驅趕小組及補助架設電網2種防治措施，也提醒農民不得隨意捕殺或飼養獼猴，若違法將處6萬到30萬元罰鍰。

縣府農業處長范萬釗表示，由於原鄉地區山區栽植農作物區域，大多數與臺灣獼猴活動區域重疊，作物常遭受獼猴入侵取食。為減少農作危害情形，農業處成立的防治驅趕小組，在接獲農民通報以及在農作物採收季、成熟期前，會加強熱點區域巡邏，發現受獼猴侵時，以鞭炮、擴音器等驚嚇方式，達驅趕猴群效果。

此外，2016及2019年農委會林務局曾補助關西鎮與竹東鎮果農，在柑橘園架設高壓低電流圍籬作為示範區，利用電擊入侵果園的獼猴，達到阻攔效果，成效顯著。今年農業處也持續辦理補助計畫，輔導農民在果園設置電網設施，農民架設面積只要達0.2公頃即可申請補助，農委會將補助3萬元、縣府補助1.5萬元。

范萬釗也提醒，雖農委會去年已將臺灣獼猴移出保育類名單，但獼猴仍受野生動物保育法保護，隨意獵捕、飼養可裁處6萬到30萬元罰鍰。且依據該法據該法第21條，當野生動物危害農林作物，可進行獵捕或宰殺，但仍須以人道方式，若農民通報縣府，也將派驅趕隊已非傷害性方式處理。