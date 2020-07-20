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觀光局小鎮漫遊護照2.0 頭屋名列30經典山城小鎮

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山光水色，縣府文化觀光局推薦值得一遊。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山光水色，縣府文化觀光局推薦值得一遊。記者范榮達／攝影

交通部觀光局推動「小鎮漫遊年」，今年遴選出30個經典山城小鎮，苗栗縣頭屋鄉有好茶，明德水庫山光水色，還有雅聞七里香玫瑰森林等景點，苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫歡迎全國民眾，即日到今年10月31日來頭屋一遊，集章獲得好禮。

觀光局繼去年遴選40個特色小鎮，今年再遴選30個經典山城小鎮，推出「小鎮漫遊護照2.0」，林彥甫指出，頭屋鄉入選30個經典山城小鎮，遊客即日至10月31日至指定地點，運用實體印章或雲端掃描集滿5個章，就有機會獲得國旅精選遊程，及好客民宿住宿券等多項好禮。

此外，集滿30個小鎮章，還有機會把5萬元現金抱回家，使用電子設備掃描集章，額外加碼獎項總額高達26萬元，同時觀光局加碼推出「小鎮大富翁」線上遊戲，讓民眾上網解鎖有關30小鎮旅遊特色的問答任務，只要天天上網玩遊戲，完成線上環島，也有機會獲得好客民宿住宿券等獎項。

林彥甫推薦頭屋鄉是茶鄉，故總統蔣經國曾賜名明德茶，明德水庫山光水色，也是經典電影「魯冰花」場景之一，雅聞七里香玫瑰森林是新興景點，加上頭屋鄉鐵公路交通便利，遊客小鎮集章之旅，不妨就從頭屋鄉開始，更多活動訊息，可上網https://www.townpassport.com.tw查詢。

觀光局 住宿券 苗栗縣

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