高中職漫研交流 青年局聯盟18校數百學生秘聚

桃園高校界歷史最悠久的「ACGN」文化盛宴第16屆MONA高中職校漫研交流會，今天在內壢高中由青年事務局攜手桃園18校漫畫（動畫）研究社共同舉辦，吸引超過400位ACGN的青年參加、近200青年Coser盡興相會。

青年局表示，ACGN是4個英文字總稱，Animation－動畫、Comic－漫畫、Game－遊戲、Novel－小說，當初辦這項活動的用意，就是要讓青年學子體驗文化魅力，在單純美好、想像力無限寬廣的學生時光中，漫畫、小說、動畫及遊戲填滿青春歲月，當一天自己的英雄，化身各式崇拜角色，百位青年Coser齊聚登場虛實交錯的「架空想像」，創作情境的「實境重現」。

ACGN今年主題以「古墓冒險」為創意骨幹，注入清新趣味的想像，延伸全新的劇情大作「盜墓危機」，帶領各校漫研青年經歷一場「墓穴奇探」的情境冒險，利用虛實交錯的架空想像，創作新的世界觀。故事之中6位原創人物，由學生代表Cosplay，並以情境戲劇的方式現身會場，帶來最不失真的創意體驗。

18聯校的總召中壢高商漫研社陳淑鈺說，原本以為今年辦不成了，自己還要背負「斷層總召」的壓力，很害怕MONA漫研聯盟會中斷在自己這屆，還好青年局和社辦一直把我們面臨的困境放在心上，在許多活動因為疫情停止辦理時不放棄與我們溝通，最後活動才能如期舉辦。

青年局局長顏蔚慈表說，MONA聯盟是高校圈中規模最盛大的漫研社自治組織，因新冠肺炎的疫情衝擊，年度成發盛會原已放棄舉辦，在青年局及社團專案辦公室的引導與陪伴下，持續與同學維持討論，終於等到疫情舒緩，恢復交流活動的舉辦，學生們也重拾熱情並找回傳承的堅持。青年事務局以「聽你的、挺你的」為核心與桃園在地的社團青年攜手，用熱情灌溉社團文化，期待讓更多人看到桃園多彩豐沛的青年文化。