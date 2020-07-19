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砂石車急煞散落廢土 桃園八德介壽路一段大塞車

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區介壽路一段現在正大塞車，有里長發文表示，一輛載運廢土的砂石車不慎滲漏出大面積砂石，阻礙交通。圖／八德區大福里里長呂學昌提供
桃園市八德區介壽路一段現在正大塞車，有里長發文表示，一輛載運廢土的砂石車不慎滲漏出大面積砂石，阻礙交通。圖／八德區大福里里長呂學昌提供

桃園市八德區介壽路一段現在正大塞車，有里長發文表示，一輛載運廢土的砂石車不慎滲漏出大面積砂石，阻礙交通，已請警方到場指揮交通，另通知業者趕緊清理，提醒民眾改道以策安全。

八德區大福里里長呂學昌指出，介壽路一段平常交通運量就大，又有許多砂石車會經過，砂石車行駛時若急煞就會導致砂石灑出，今天下午3點多有一輛載運廢土的砂石車掉落大量砂石，導致介壽路一段嚴重塞車。

呂學昌說，民眾行經該路段若遇到散落的石子彈起，易造成玻璃損傷或人員受傷的可能，早點改道最安全，他坦言，這不是第一次發生，由於今天是星期天，無法請清潔隊協助處理，目前已通知業者自行前往清理，不過仍須一段時間才能清理完畢。

八德警分局四維派出所一接獲里長通報，馬上派員警到現場指揮交通，警方表示，砂石滲漏飛散違反道路交通管理處罰條例第三十條，將依法取締告發交通違規，先前該路段也有過一次砂石滲漏飛散，已照規定取締告發，提醒民眾再清理完畢前先改道較為安全。

八德警分局四維派出所一接獲里長通報，馬上派員警到現場指揮交通，警方表示，砂石滲漏飛散違反道路交通管理處罰條例第三十條，將依法取締告發交通違規。圖／八德警分局提供
八德警分局四維派出所一接獲里長通報，馬上派員警到現場指揮交通，警方表示，砂石滲漏飛散違反道路交通管理處罰條例第三十條，將依法取締告發交通違規。圖／八德警分局提供
桃園市八德區介壽路一段現在正大塞車，有里長發文表示，一輛載運廢土的砂石車不慎滲漏出大面積砂石，阻礙交通。圖／八德區大福里里長呂學昌提供
桃園市八德區介壽路一段現在正大塞車，有里長發文表示，一輛載運廢土的砂石車不慎滲漏出大面積砂石，阻礙交通。圖／八德區大福里里長呂學昌提供

砂石 塞車 交通違規

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