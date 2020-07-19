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影／IKEA桃園店出清爆人潮 青埔新店開幕升級
瑞典商IKEA宜家家居桃園店本月22日關店倒數第4天，打出「出清最終回、全店3拆起」，今天中午營業之後，吸引許多民眾拍照打卡、汽機車大排長龍，IKEA表示，青埔IKEA桃園店將自23日開幕「與大家見面」，新桃園店2.0設備全面升級，佔地9千多坪，為北台灣最大IKEA旗艦店，提供消費者更佳購物、玩樂體驗。
桃園區中山路的IKEA桃園店即將22日關店，結束15年營業，位於桃園青埔高鐵特區的IKEA桃園店，自23日起開幕銜接營運，舊IKEA桃園店打出「桃園店搬新家、倒數第4天」，全館出清3折起，吸引民眾逛店選購、打卡紀念，業績衝上最高。
桃園市謝小姐帶著孩子前往IKEA桃園店拍照、打卡紀念，她說，趁著IKEA最後假日，帶孩子來逛逛看看有什麼便宜商品可撿。有的網友說，現在店內幾乎沒什麼了，許多家具掛著「展示器已售出」；也有網友表示，IKEA桃園店要搬家，看到廣告出清，平日前往後的心得是「不建議現在前往」，等7月23日再去高鐵新店參觀。
IKEA表示，青埔地區IKEA桃園店為地上6層大賣場、倉儲區與停車場，地下3層為停車場，佔地9千多坪，北台灣最大IKEA店，擁用全台最大的景觀餐廳，容納755個座位，是舊店的2.5倍，更打造北歐原裝的兒童遊戲室-斯莫蘭魔法森林，讓小朋友玩樂、畫畫、看書，慶祝桃園店開幕，IKEA推出桃園獨家限量商品EFTERTRADA系列水瓶（149元）及連帽T恤（990元），提供消費者選購。
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