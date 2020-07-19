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月收入急凍3分之2 苗栗視障樂團疫情度小月

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
新冠肺炎疫情影響，苗栗縣視覺障礙者福利協進會身障按摩、歌唱工作受到衝擊，今天與苗栗縣政府勞動及青年發展處合作，辦理第一場推廣活動。圖／苗栗縣政府提供
新冠肺炎疫情影響，苗栗縣視覺障礙者福利協進會身障按摩、歌唱工作受到衝擊，今天與苗栗縣政府勞動及青年發展處合作，辦理第一場推廣活動。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎疫情影響，苗栗縣視覺障礙者福利協進會心視界樂團、視障樂手上半年沒有演出機會，收入大幅縮水3分之2以上，協進會勒緊褲帶，下半年第一場視障按摩暨視障音樂工作者展演推廣系列活動，今天在後龍國小登場，協進會盼望獲得更多支持。

後龍鎮萬善祠第5屆孝悌楷模表揚今天上午在後龍國小舉行，搭配第1場視障按摩暨視障音樂工作者展演推廣系列活動，後續還有4場，分別是8月1日下午1點半到4點半，在銅鑼鄉台灣客家文化館斜坡廣場；8月29日下午1點到4點，在三義鄉勝興火車站半圓形廣場；9月5日上午10點到下午1點，在通霄鎮飛牛牧場；9月19日上午10點到下午1點，在頭份市尚順廣場。

視障者福利協進會心視界樂團全由視障歌手、樂手組成，2007年4月成軍，並獲得政府多元就業方案補助，樂團唱出生命故事，讓許多聽眾動容，2016年起自給自足，接受邀請演出，並在國道3號西湖服務區、台鹽通霄精鹽廠觀光工廠，及勝興火車站等景點表演。

協進會總幹事徐韻琪說，受到疫情衝擊，心視界一年原本有4、50場次受邀演出，今年上半年掛零，景點街頭藝人演出，也大幅縮水，月收入從50萬元左右，急凍到約15萬元，4名工作人員從5月起，原本每月2萬3800元基本工資，改以時薪158元計算，每個人每月收入僅剩1萬多元。

按摩及視障者歌唱行業，不單純只是工作而已，更能夠穩定生活，並透過顧客正向回饋獲得成就感，如今疫情趨於穩定後，視障者福利協進會獲得苗栗縣政府勞工及青年發展處支持，希望重振就業市場，合作辦理展演推廣活動系列，爭取更多民眾認同。

至於後龍鎮萬善祠連5年辦理孝悌楷模表揚，發揚品德教育，傳遞孝順父母、善待子女的風氣，今天活動苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣副議長李文斌等人到場，表揚各校選出14名學子代表，氣氛熱鬧溫馨。

新冠肺炎疫情影響，苗栗縣視覺障礙者福利協進會身障按摩、歌唱工作受到衝擊，今天與苗栗縣政府勞動及青年發展處合作，辦理第一場推廣活動。圖／苗栗縣政府提供
新冠肺炎疫情影響，苗栗縣視覺障礙者福利協進會身障按摩、歌唱工作受到衝擊，今天與苗栗縣政府勞動及青年發展處合作，辦理第一場推廣活動。圖／苗栗縣政府提供

視障 苗栗縣

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