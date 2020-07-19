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遛小孩好去處 桃園大有梯田生態公園今啟用
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園，設有生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域，讓親子可以近距離看金黃稻穗飽滿垂落，今天正式開園，除了可以有收割和捆草體驗外，還設有不少農特產展銷，晚間還有小時候才有的露天蚊子電影院。
桃園市長鄭文燦表示，大有梯田生態公園工程採取低環境衝擊工法，考量舊地貌的坡度、山溝及地形紋理來興建，不僅如此，規畫時更採取兒童表意權，融合小朋友的意見，讓這個生態公園更有意義。
大有梯田生態公園分為3大區域，包括有懷舊水梯田、水撲滿、生態池、崁入式復古磨石子溜滑梯、遊戲沙坑及戲水池的生態梯田區，美好食光區結合許多地區的農產品推廣，森林挑戰區設計低齡滑索，還有全國第一座壯齡鋼軌滑索、綜合性遊憩區等，今天啟用就吸引許多人潮遊玩。
至於大有梯田生態公園周邊聯絡道路，民有十街道路由民有十五街至民富十三街進行打通，在道路退縮、打通以後，整體公園設施沿著虎頭山麓，將大幅提升可及性，此外，也保留部分區域建置社福館，包括活動中心、公托中心等設施，造福大有生活圈4萬5千位居民，擁有更便捷的生活空間。
鄭文燦說，桃園已建置完成4座生態公園，包括蘆竹五酒桶山生態公園、桃園大有梯田生態公園、桃園三坑自然生態公園、大漢溪山豬湖自然生態公園，目前仍在規畫中的有大溪中庄調節池、大湳森林生態公園，龜山大棟山，另外，地質生態公園部分，則有計畫在許厝港、草漯沙丘規畫，他表示，目標要蓋10個生態公園，除提升民眾休閒品質外也要兼顧生態復育。
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