竹北「錸工場日間照顧中心」 讓長輩自己賺錢喝咖啡

新竹縣政府與財團法人錸德文教基金會合作，將新竹縣身心障礙綜合福利服務中心「同心樓」重新規畫，位於二樓的「錸工場日間照顧中心」，則秉持「減法照顧」的模式，鼓勵長者「自己來」，讓中心不只提供照顧服務，更藉此激發長者身體與心理，重拾生活自理的能力。

錸德文教基金會表示，同心樓是除了永和、林口、蘆竹以外，第4個錸工場日間照顧中心，但與其他三處不同，同心樓還結合了社區商場、創客平台及體適能中心等，希望翻轉傳統照顧模式，推動社區居民與長者及身障者的交流融合。

而錸工場盡量讓長者「自己來」，沒有安排好固定的集體課程，而是讓他們自主選擇，安排自己的一天，長輩到中心後，先在白板上貼上每個時段想做的事情，中心也會透過照顧APP，將長輩一整天的活動情形及身體機能檢測數據記錄下來，讓家屬了解長輩狀況，也能藉此回饋、溝通。

錸德文教基金會指出，中心提供150多項課程，包括烘焙、手作、運動、唱KTV等各種感官、認知、刺激手腳操作的活動與遊戲，只要長輩達成任務，就能獲得夢幣，而夢幣可在中心換取咖啡或按摩等服務，也藉此讓長者獲得成就感與自信心，提升自立能力延緩退化。

中心內也設置了桌子、櫃子與椅子等「障礙設施」，模擬日常居家生活環境，讓長者扶著椅背、牆面或桌腳走路，除了強化下肢肌力，也協助他們適應回家後的生活。