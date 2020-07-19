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苗栗熱門山泉水半數超標 環保局建議煮沸再飲用
山泉水受部分民眾歡迎，苗栗縣政府環保局列管銅鑼鄉新雞隆（龍泉）、公館鄉福基村、頭份市石觀音、銅鑼鄉竹森村6處山泉水熱門取水點，最近公告上個月19日抽驗結果，半數大腸桿菌群超標，最高超過6.8倍，環保局建議取用山泉水，應煮沸後再飲用。
環保局每季檢驗列管6處山泉水取水處水質1次，上個月19日檢驗結果出爐，其中，大腸桿菌群項目新雞隆（龍泉）340CFU／100毫克、福基村鄰近嘉興公園72CFU／100毫克、頭份市石觀音250CFU／100毫克，不符合飲用水水源水質標準的50CFU／100毫克，其餘地點及項目均符合飲用水水源水質標準。
環保局指出，山泉水檢測項目包括酸鹼值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項，大腸桿菌群是唯一微生物項，指的是大腸桿菌、檸檬酸桿菌、克雷白氏菌及腸桿菌等菌屬，大量存在人類與溫血動物的糞便中，及人類經常活動的場所，如果驗出超量，就有汙染的疑慮，因此被當成指標，大腸桿菌群都不耐熱，只要加熱煮沸即可消滅。
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