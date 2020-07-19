竹縣全新「同心樓」7月31日開幕 陳時中將參訪

新竹縣身心障礙福利服務中心「同心樓」，因建物及設備已老舊，新竹縣政府與財團法人錸德文教基金會合作，以「共同齊心」、「與生活合好」為核心概念規畫創新服務模式，打造一座社區融合、智慧照顧、產業串聯的樂齡創育城，目前試營運中，預計7月31日正式開幕，屆時，衛福部長陳時中也將前來參訪。

縣長楊文科近日前往同心樓了解試營運情形，他表示，縣府相當重視「在地照顧」服務，期盼持續在縣內推動設立身心障礙者社區日間作業設施，以及社區型日間照顧服務中心，解決縣內日間訓練及活動場所不足的問題，提供鄰近地區的身心障礙者及樂齡長者的個人支持與照顧，透過社區化、專業化服務，促成其自立生活，並減輕家庭負擔。

社會處表示，同心樓過去委託財團法人天主教華光社會福利基金會經營管理，提供身障者照顧及技能訓練、餐飲等服務及印刷工場等庇護工場，因使用10多年，建物及設備老舊，縣府與錸德文教基金會合作，2018年向經濟部中小企業處提出「合好一起錸」同心樓—樂齡創育城計畫，獲補助5600萬元，縣府配合3000萬元，總經費8600萬元。

全新的同心樓已在7月8日起試營運，結合了商場、餐廳、花店、在地小農、在地職人課程、共享辦公室、社區體適能中心、日間照顧等服務，以樂齡健康、社區融合為主軸，帶給在地社區居民多元化的生活選擇與休閒空間，未來也提供身心障礙者的就業機會。