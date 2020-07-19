苦花潭不消極封山 部落會議建議加強管理安全設施

今夏爆紅秘境苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布，造成垃圾泛濫、車子到處停亂象，苗栗縣議員楊文昌指出，7月16日晚上部落會議討論，認為不用消極封山，而是要加強管理安全措施，遊客發揮公德心配合，共享秘境美景。

鹿場部落議決部分，包括頭份警察分局陸家派出所在苦花潭入口及周邊道路，放置交通錐；建議交通部觀光局參山國家風景區管理處興建苦花潭及風美溪步道，及苦花潭觀瀑台；南庄消防分隊協助設置救災設施、救災動線，以避免阻擋救災；建請鄉公所將苦花潭列為危險水域，設置危險告示牌。

部落會議討論部落傳統領域「風美及苦花潭瀑布」安全、衛生環境與停車的管理問題案，提案說明指出，近來苦花潭瀑布人潮不斷湧現，對部落能見用度的提升不無小補，但也帶來自然環境生態的負荷，瀑布入口、步道兩邊及瀑布週邊推滿各類垃圾與車輛亂停車，已造成部落名聲狼藉與臭名，遑論部落文化與觀光的發展。

會議並紀錄「部落觀點」，包括建議遊客將車輛停放在部落現有停車場，以步行方式到苦花潭，避免造成塞車，以接駁方式（提供部落青年就業機會，部落準備車輛，駕駛嚴禁喝酒）載遊客往返，部落自發性引導並配合部落導覽解說。

建議旅客前往苦花潭不可帶飲食與不可烤肉；建請消防局設置救災設施，維護遊客安全；勸導將垃圾帶下山，禁止將垃圾隨意亂丟，將自然還給自然；溯溪雖現行法令未禁止，但部落應透過部落會議設立管理辦法，如溯溪者不可穿著泳衣褲、內衣、不可坦露在部落中走動，更換衣服應在車內，不可違背傳統倫理道德。

部落會議建請將「會議紀錄」及其「議決部分」送交鄉民代表會請鄉公所立案討論實施，讓部落有更好的未來、走的更長久、更永續。