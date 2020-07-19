防汛更給力！ 舊港島新建兩座滯洪池 賞夕平台9月完工

為讓民眾與水岸更親近，新竹市政府持續推動頭前溪畔「新竹左岸」改造升級，最後一哩路將改造歷史悠久的舊港島，目前已獲經濟部水利署投入2千多萬元加高護岸、建置兩座帶狀滯洪池，以改善舊港島每逢大雨、颱風淹水問題，並建造賞夕陽平台、美化環島步道。該工程約9月完工，民眾之後可在此欣賞夕陽、眺望南寮漁港，並近距離觀察招潮蟹大軍與彈塗魚爭地盤畫面。

舊港又稱竹塹港，在清代曾是台灣與福建貿易的重要港口，也是台灣距離泉州最近的港口。舊港是溪流推積而成的沙洲，也是出海口河中島。

市長林智堅與二河局長楊人傑前往視察舊港島環境改善工程，林智堅說，2001年納莉風來襲，舊港島水淹超過成人胸口，當時他以立委助理身分前來現勘，居民驚恐表情令他難忘，此次舊港島工程就是要減少淹水、跟老天搶時間，讓600多名舊港島居民可有更多時間撤離。

另外，林智堅也說，竹市腹地小，人口又持續增加，為讓民眾享有更好環境，此次舊港島也將美化1.8公里環島步道，讓民眾在步道沿岸就能欣賞夕陽下竹筏與水面倒影相呼應的畫面，還有品嘗舊港島在地特色小吃花生糖。

楊人傑說，舊港地勢低窪，過去採現況保護，漲潮時頭前溪水位易受潮汐影響變高，颱風也造成島內地表逕流排不出、暴漲的頭前溪又淹進來。針對島內積水部分，二河局採取工程治水，利用閒置公有土地設置滯洪空間並串聯至調節池，讓水流可分攤延遲滯洪。為爭取撤離時間，舊港島護將岸加高50公分，讓撤離時間多增3小時。

另外，二河局也建置監視器影像站、水位站、淹水感知器、即時廣播系統等，透過智慧化監控，即時得知水位狀況，並搭配每小時洪水預警，每小時將可預報之後1至3小時的水位資訊，並編制防汛志工及辦理防汛宣導等。