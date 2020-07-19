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助高雄青年返鄉就業 勞工局前進新北桃園視訊面試徵才

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局與桃園市政府、新北市政府及勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署合作，跨縣市進駐徵才活動設點，現場提供「視訊面試」即時徵才服務，待遇27K到55K。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局與桃園市政府、新北市政府及勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署合作，跨縣市進駐徵才活動設點，現場提供「視訊面試」即時徵才服務，待遇27K到55K。圖／高雄市勞工局提供

為協助高雄青年返鄉就業，同時協助優質企業找到所需人才，高雄市勞工局與桃園市政府、新北市政府及勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署合作，跨縣市進駐徵才活動設點，7月22日在桃園、7月25日在新北、8月7日在桃園，現場提供「視訊面試」即時徵才服務，待遇27K到55K。

高雄市勞工局表示，7月22日上午10時至下午3時於桃園市市桃園區德華街128號的鉑宴會館鉑金廳，預計有國巨公司、台虹科技公司、瑞師精密科技台灣分公司，應徵工程師職缺共計10名，待遇3萬5千元至4萬0以上。

7月25日上午10時至下午2時在新北市新莊體育館，有台灣博士電子公司應徵工程師及技術員各3名，待遇2萬7千元至5萬5千元；台灣高速鐵路公司預計應徵維修技師共25名，待遇3萬3千元至3萬6500元，勤務津貼另計。

8月7日上午10時至下午2時在桃園市桃園區桃鶯路398號住都大飯店，有恆達智能科技公司將應徵主管及工程師共3名，待遇4萬以上；富騰國際實業公司將應徵繪圖、銑床及業務人員共3名，待遇3萬5000以上，將以視訊方式讓求職者與企業代表進行面試。

勞工局代理局長陳石圍指出，在徵才活動的現場，勞工局將設置青年資源專區，整合高雄就業、創業輔導、購租屋、托顧、訓練學習等各項措施、補助、津貼及優惠內容的諮詢服務，歡迎想返鄉就業或移居高雄的朋友至現場洽詢。徵才活動詳情可洽07-7330823轉408李先生，如需諮詢返鄉就業的相關服務，可洽07-7330823轉308溫小姐。

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